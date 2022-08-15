التعليم تصدر قرارًا بشأن ضوابط قبول امتحانات الدبلومة الأمريكية للعام المقبل

كتب ــ محمود طه حسين

قرر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قبول امتحان SAT للطلاب من خارج جمهورية مصر العربية فقط، بشرط أن يكون لديهم إقامة بالدولة التي أدي الطلاب بها الامتحان، وقبول شهادة امتحان ACT للطلاب من داخل جمهورية مصر العربية للالتحاق بالجامعات المصرية.

كما قرر الوزير قبول شهادة امتحان EST للالتحاق بالجامعات المصرية، والاستمرار في تطبيق الـ Matching على مستوى المادة أسوة بالعام الماضي، على أن يقتصر تطبيق الـSuper Matching لـG12 لهذا العام فقط.

جاء ذلك حرصًا من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على الرد على الاستفسارات الخاصة بالمعايير التي تم وضعها بشأن الامتحان المصري EST كامتحان مؤهل وحيد لطلاب الدبلومة الأمريكية، لتنسيق الجامعات للطلاب الحاصلين على شهادة الدبلومة الأمريكية من مدارس داخل مصر فقط أم الحاصلين عليها من جميع أنحاء العالم، والاستفسار عن امتحان ACT والـ Matching على مستوى الشهادة المادة الواحدة، ونظرًا لأن اختبار EST تم تطبيقه من العام الماضي.