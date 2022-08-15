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وزير التعليم العالى يبدأ مهام عمله بالوزارة.. ويؤكد مواصلة تطوير المنظومة

الإثنين، 15 أغسطس 2022 04:32 م
وزير التعليم العالى يبدأ مهام عمله بالوزارة.. ويؤكد مواصلة تطوير المنظومة وزير التعليم العالى يبدأ مهام عمله
كتب ــ محمد صبحى

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بدأ الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم الإثنين، مهام عمله، وذلك بعد أدائه حلف اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، خلفًا للدكتور خالد عبدالغفار الذي أصبح وزيرًا للصحة والسكان.
 
واستقبل الوزير عقب وصوله الوزارة لاستلام مهام عمله، قيادات الوزارة والعاملين، وتلقى تهنئتهم بمناسبة توليه حقيبة التعليم العالي والبحث العلمي.
 
ومن جانبه، أكد الوزير على أن الخطة المُستقبلية للوزارة سوف تشهد مواصلة تنفيذ كافة ملفات تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، بما يُحقق خطة الدولة لتحقيق التنمية المُستدامة (رؤية مصر 2030)، وذلك من خلال البناء على ما تم من إنجازات غير مسبوقة حققتها الدولة في هذا القطاع الحيوي.
 
وأضاف عاشور، أنه سيتم متابعة تنفيذ إنشاء الجامعات الأهلية الجديدة المُنبثقة عن الجامعات الحكومية، والجامعات التكنولوجية الجديدة التي سيتم بدء الدراسة بها العام الدراسي الجديد 2022 - 2023، فضلاً عن الاهتمام  بالشراكات الدولية مع الجامعات الأجنبية المرموقة، والبرامج الدراسية البينية، والبرامج الدراسية الجديدة، واستجابتها لاحتياجات سوق العمل.
 
وأكد الوزير على الاهتمام بالتصنيف الدولي للجامعات المصرية، والاستمرار في جهود رقمنة الجامعات المصرية والمستشفيات الجامعية، فضلاً عن الاهتمام بملف الجودة بالجامعات والمعاهد، والعمل على مضاعفة أعداد الطلاب الوافدين الدارسين بالجامعات المصرية.
 
وأشار عاشور، إلى أنه سيتم العمل على تعزيز دور المستشفيات الجامعية بالتعاون مع مستشفيات وزارة الصحة والسكان، لدعم المنظومة الصحية؛ بما يخدم المواطن المصري.
 
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وزير التعليم العالى يبدأ مهام عمله بالوزارة

 

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وزير التعليم العالى بالوزارة

 

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جانب من استقبال وزير التعليم العالى بالوزارة

 

 

التعليم العالى

وزير التعليم العالى

اخبار مصر

ايمن عاشور



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