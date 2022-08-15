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وزير التعليم العالى الجديد يصل ديوان الوزارة.. والموظفون يستقبلونه بالورود

الإثنين، 15 أغسطس 2022 10:52 ص
وزير التعليم العالى الجديد يصل ديوان الوزارة.. والموظفون يستقبلونه بالورود الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالى
كتب محمد صبحى

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وصل قبل قليل الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالى الجديد، إلى مقر ديوان الوزارة، صباح اليوم الإثنين، فى أول يوم عمل بعد أداء اليمين الدستورية أمس أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى.
 
وحرص عدد من موظفي وزارة التعليم العالى على استقبال الدكتور أيمن عاشور، بالورود منذ دخوله لديوان الوزارة، ومن المقرر أن يعقد الدكتور ايمن عاشور عدد من الاجتماعات الداخلية مع قيادات الوزارة.
 
كشف الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمى الجديد، عن أولويات العمل خلال الفترة المقبلة، موضحا أن فى مقدمة الملفات تشغيل الـ 12 جامعة أهلية الجديدة، حتى تكون جاهزة لاستقبال الطلاب فى أكتوبر المقبل، بالإضافة إلى الجامعات التكنولوجية الـ 7 لتكون جاهزة لاستقبال الطلاب وهذه أبرز الأولويات التى سنعمل عليها.
 
وأكد الدكتور أيمن عاشور، فى أول تصريحات له خاصة "اليوم السابع"، أن العمل فى الوزارة عمل مؤسسى لكل فريق العمل، وسنعمل عليها جيمعا فى ملفات عدة ومن بين الأولويات الأساسية أعمال موسم تنسيق القبول بالجامعات، للاطمئنان على أولادنا الطلاب للالتحاق بالأماكن التى تتناسب مع قدراتهم والمجاميع الحاصلين عليها فى الثانوية العامة.
 
وتابع وزير التعليم العالى، نعمل على خطة ورؤية المخطط الاستراتيجيى للتعليم العالى والتى تتمثل فى العمل على عدة محاور فيها ، وفى مقدمتها استكمال الملفات المفتوحة.
 

التعليم العالى

وزير التعليم العالى

الدكتور ايمن عاشور

اخبار مصر

التعديل الوزارى



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