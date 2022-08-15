اليوم السابع
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الصحة تكشف تعريف الإصابة بالتينيا الملونة.. اعرف التفاصيل

الإثنين، 15 أغسطس 2022 03:11 م
الصحة تكشف تعريف الإصابة بالتينيا الملونة.. اعرف التفاصيل التينيا الملونة
كتب ـ وليد عبد السلام

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كشفت وزارة الصحة والسكان عن تعريف الإصابة بالتينيا الملونة وقالت، هى إصابة فطرية تظهر نتيجة التعرق الشديد فى درجات الحرارة المرتفعة، وتكون على هيئة بقع صغيرة باللون الأبيض أو البنى الفاتح أو الوردى.

ونصحت وزارة الصحة والسكان بارتداء الملابس القطنية وتجنب الملابس بالخامات الصناعية التى لا تعمل على امتصاص العرق.

وتابعت وزارة الصحة والسكان: هناك نوع آخر من التينيا يظهر بين الفخذين نتيجة النزول فى مياة البحر أو حمام السباحة حيث تزداد نسبة الكلور به، ولذلك يجب الاستحمام فور الخروج من الماء للوقاية من الأمراض التى تنتقل من خلالها .

 

 


الصحة

التينيا الملونة

البحر

اللون البنى



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