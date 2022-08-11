حصاد الوزارات.. وزير النقل: نهدف لربط القطار السريع مع السودان

شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:
وزير النقل: نهدف لربط القطار السريع مع السودان
الصحة تكشف قواعد العزل المنزلى للحالات المصابة بكورونا
التضامن: إنشاء 29 وحدة مصرفية لبنك ناصر الاجتماعى بالجامعات
"الصحة" تحرر 13395 محضرًا لمخالفة الاشتراطات الصحية وتقرر إغلاق 2281 منشأة
وزيرة البيئة تتفقد خرائط الأنشطة البحرية بالسقالات بشرم الشيخ
صور.. زراعة عين شمس تستقبل طلاب المرحلة الأولى لتسجيل رغبات التنسيق
وزيرة التنمية الاجتماعية القطرية تزور دار الفتيات فاقدى الرعاية بالعجوزة.. صور
تعليم الجيزة: استمارات النجاح للثانوية العامة بالمدارس
الرى: إزالة 27 مخالفة على النيل فى 5 محافظات
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