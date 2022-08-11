اليوم السابع
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تعليم الجيزة: استمارات النجاح للثانوية العامة بالمدارس

الخميس، 11 أغسطس 2022 01:01 م
تعليم الجيزة: استمارات النجاح للثانوية العامة بالمدارس أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة
كتب سيد الخلفاوى

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أكد أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة أن استمارات النجاح لطلاب الثانوية العامة موجود بمدارس التعليم الثانوي بالجيزة والاستمارة مؤمنة وعلي أبنائنا الطلاب التوجه للمدارس لاستلامها لاستكمال اجراء التقديم للتنسيق للقبول بالجامعات والمعاهد مع تمنياتنا بالنجاح والتوفيق لجميع أبنائنا الطلاب .
 
بدأت المدارس الثانوى صباح اليوم تسليم طلاب الثانوية العامة الناجحين بالدور الأول للثانوية العامة 2022، الشهادات المؤمنة، حيث تتضمن الشهادة الرقم السرى الذى يستخدمه الطالب فى إجراء تنسيق القبول بالجامعات.
 
كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت رابط التظلم على نتيجة امتحانات الدور الأول للثانوية العامة 2022، حيث يتاح للطالب التقدم إلكترونيا.
 
وتستقبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تظلمات الثانوية العامة على النتيجة، ونقدم فى التقرير التالى تفاصيل وخطوات التظلم.

شهادات الثانوية

التربية والتعليم

التظلم على نتيجة الثانوية العامة

خطوات التظلم على نتيجة الثانوية العامة



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