اليوم السابع
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الخميس، 11 أغسطس 2022 01:43 م
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الرى: إزالة 27 مخالفة على النيل فى 5 محافظات

الخميس، 11 أغسطس 2022 01:00 م
الرى: إزالة 27 مخالفة على النيل فى 5 محافظات إزالة تعديات على النيل - أرشيفية
كتبت أسماء نصار

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شنت وزارة الموارد المائية والرى، ممثلة فى قطاع حماية النيل حملات لازالة التعديات على نهر النيل فى "الغربية – البحيرة – سوهاج – أسيوط – المنيا"، حيث تم إزالة 27 مخالفة على النهر ليصل إجمالى، ما تم إزالته حوالى 77 ألف و 921 مخالفة منذ يناير 2015.
 
واستعرض الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى موقف حملات الإزالات الكبرى الجارية بمختلف المحافظات، موجها كافة الأجهزة المعنية بالوزارة بالاستمرار فى بذل الجهد والتأكيد على الجاهزية التامة لكافة المعدات اللازمة لتنفيذ الإزالات ،مع التنسيق مع الأجهزة الأمنية وأجهزة المحافظات .
 
وأوضح عبد العاطى أن أجهزة الوزارة تعمل علي مدار الساعة وخلال الإجازات الرسمية لمواجهة هذه التعديات أيًا كان حجمها ومرتكبها، وذلك بهدف الحفاظ على نهر النيل ، وضمان حسن إدارة وتشغيل المنظومة المائية وحماية أملاك الدولة .
 
يشار إلى أن قطاع حماية النيل يعد أحد القطاعات الرئيسية بوزارة الموارد المائية والرى، وتتمثل أهميته فى أنهم مسئولين عن الإشرف ومتابعة شريان الحياة فى مصر، فالنهر ينقل الاحتياجات المائية اللازمة لشبكة رى عملاقة طولها حوالى 33 ألف وأيضًا لكافة الاستخدامات الأخرى منها مياه شرب وصناعة وخلافه ويلزم القيام بالعديد من المهام للوفاء بهذه الاحتياجات.
 
 

وزارة الرى

نهر النيل

التعديات على النيل

مخالفات



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