التضامن: إنشاء 29 وحدة مصرفية لبنك ناصر الاجتماعى بالجامعات

كتب مدحت وهبة

اعلن بنك ناصر الاجتماعىُ برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة البنك، حرص البنك علي تقديم برامج ومبادرات تلتقي مع توجه البنك الهادف إلى دعم الشباب، وفتح المجال أمامهم ليكونوا على استعداد للالتحاق بسوق العمل كما يأتي في إطار حرص البنك على مواصلة القيام بمسؤولياته الاجتماعية لاسيما تجاه الشباب .

وقال محمد عشماوي نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي والعضو المنتدب، إن البنك برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعى يولى رعاية خاصة لفئة الشباب، حيث تم فتح 29 وحدة مصرفية داخل الجامعات المصرية ضمن وحدات وزارة التضامن الاجتماعي لتشجيع شباب الجامعات علي الشمول المالي وتعزيز الفكر الإقتصادي وحث الروح الاقتصادية والتمكين الاقتصادى لديهم بما يساهم فى تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 ، هذا بالإضافة إلى تشجيع الفكر الإدخاري لديهم من خلال فتح حسابات إدخارية بأعلي عائد في السوق المصرفية، ويتم فتح الحساب اعتبارا من سن 16 عاما بحد أدني 500 جنيه بدون مصروفات ويتم احتساب العائد بداية الشهر التالي للإيداع، كما يمكن الاقتراض بضمان الحساب بجانب إصدار بطاقة صرف آلي "ميزة الذكية" والتي يمكن استخدامها في عمليات الصرف النقدي من منافذ البنك ومن ماكينات الصارف الآلي المرتبطه بالشبكة القومية للمدفوعات، بالإضافة إلى عمليات المشتريات من خلال التجار كذلك المدفوعات الحكومية من خلال نقاط التحصيل الحكومية و الخدمات المصرفية المتنوعة التي يوفرها البنك.

وأكد عشماوي أن البنك يدعم الشمول المالي باستمرار وخاصة لفئة الشباب عن طريق طرح منتجات تناسب جميع احتياجات الشباب و تحقيق منظومة متكاملة تعمل على خلق البيئة المواتية لتحفيز وتشجيع و توفير فرص لهم لبدء مشروعاتهم متناهية الصغروالمتوسطة وتحويلها لمشروعات ناجحة وتوفير تسويق جيد لهم و تسهيل إجراءات حصول المتقدمين على التمويلات المختلفة لإقامة المشروعات أو تطويرها وتوسعتها بأنواعها مما يساعد علي تشجيع ثقافة العمل الحر، والدفع بجهود الدولة نحو الاتجاه إلى الإنتاج وتعظيم سلاسل القيمة المضافة.

وأوضح عشماوي أن البنك اهتم بتقديم عدة مبادرات متنوعة للشباب منها مبادرات التعليم بغرض التوظيف ويندرج تحتها مبادرة وظيفة تك لتدريب شباب الخريجين من الجامعات وضمان تشغيلهم بمجال تكنولوجيا المعلومات بالتعاون وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمعهد القومي للإتصالا ومبادرة شباب مصر الرقمية لتمويل أجهزة الحاسب الآلي لمتدربي المعهد القومي للإتصالات وبرنامج تمويل المصروفات الدراسية هذا بجانب ان البنك ولي التعليم الفني اهتمام خاص فتم التعاون مع مؤسسة غبور ومؤسسة السويدي لتمويل تكلفة التعليم الفني مع ضمان تشغيل الطالب بعد انتهاء الدراسة كما يتم منح الطالب حساب توفير مجاني يصرف بعد الإنتهاء من مده التعليم وتمويل مبادرة "بداية جديدة " لانشاء مشروعات للمتعافين من الادمان بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطى لدمجهم فى المجتمع هذا بجانب تمويل الحضانات من خلال تمويل حضانات الاطفال اقل من 4 سنوات القائمة المرخصة وغير المرخصة لتوفيق اوضاعها وإنشاء الحضانات الجديدة.