اليوم السابع
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الخميس، 11 أغسطس 2022 03:16 م
أكرم القصاص
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وزيرة البيئة تتفقد خرائط الأنشطة البحرية بالسقالات بشرم الشيخ

الخميس، 11 أغسطس 2022 02:32 م
وزيرة البيئة تتفقد خرائط الأنشطة البحرية بالسقالات بشرم الشيخ وزيرة البيئة

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الخرائط توفر تجربة سياحية بيئية بمواصفات عالمية للاستمتاع مع حماية التنوع البيولوجي والحياة البحرية 
 

تفقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة خرائط الانشطة البحرية بالسقالات بشرم الشيخ والتى تم اعدادها بواسطة فريق خبراء البيئة و التنوع البيولوجي بقطاع حماية الطبيعة لضمان الحفاظ على الحياة البحرية و الموارد الطبيعية بمدينة شرم الشيح عند القيام برحلات بحرية.

و اكدت وزيرة البيئة ان خرائط الانشطة البحرية هى جزء من خطة الأنشطة البحرية والتى اشتركت فيها جميع الجهات المعنية متضمنة محافظة جنوب سيناء ، وهى توفر تجربة سياحية بيئية بمواصفات عالمية للاستمتاع مع حماية التنوع البيولوجي والحياة البحرية وقد تم نشرها على كافة السقالات التى تم رفع كفاءتها وتطويرها بشرم الشيخ بما يضمن سلامة الحياة البحرية و توفير رحلات سياحية بحرية بيئية فريدة ومميزة للسائحين تساهم فى الحفاظ على البيئة مع الاستمتاع  بالطبيعة كأحد مقومات السياحة البيئية المستدامة.

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وزيرة البيئة

خرائط الأنشطة البحرية

السقالات بشرم الشيخ

شرم الشيخ





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