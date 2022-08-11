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وزيرة البيئة فى جولة بحرية مفاجئة بشرم الشيخ.. صور

الخميس، 11 أغسطس 2022 12:32 م
وزيرة البيئة فى جولة بحرية مفاجئة بشرم الشيخ.. صور وزيرة البيئة فى جولة مفاجئة بشرم الشيخ
كتبت منال العيسوي

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قامت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بجولة بحرية مفاجئة لمتابعة سير وحركة الزيارات والأنشطة البحرية بمحميات شرم الشيخ، والتى قام بتنظيمها فريق قطاع المحميات الطبيعية بجهاز شئون البيئة، رافقها بالجولة أفراد الدوريات البحرية من الباحثين، وفريق إدارة المحميات، والدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة، وعدد من قيادات الوزارة المعنية، وذلك خلال جولاتها الميدانية لمتابعة استعدادات مصر لاستضافة مؤتمر المناخ cop27 بشرم الشيخ، والمقرر عقده نوفمبر القادم.
 
وقد أكدت وزيرة البيئة على دور قطاع المحميات الطبيعية بجهاز شئون البيئة فى إعداد خطة الأنشطة البحرية بالتعاون مع الجهات المختصة من أجل حماية البيئة البحرية والتنوع البيولوجى، والتى كان لها أثر كبير فى حماية الموارد الطبيعية من خلال أحكام أعمال المراقبة، والسيطرة وتطبيق قانون المحميات؛ لمواجهة التحديات التي تواجه الحفاظ علي البيئة البحرية، وفي مقدمتها الحفاظ علي الشعاب المرجانية.
 
كما تضمنت الجولة تفقد عدد من مراكز الغوص والرحلات البحرية السياحية للتأكد من التزامها بتنفيذ الإجراءات الوقائية خلال الفترة الحالية والاشتراطات البيئة للرحلات ومنها الالتزام باستخدام ادوات صديقة للبيئة و الابتعاد عن استخدام الأدوات البلاستيكية وعدم إلقاء المخلفات او الاطعمة بالمياه وتجميع المخلفات وفصلها والالتزام بنظافة المكان علاوة على الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية ، وشددت على ضرورة متابعة تنفيذ خطط الحفاظ علي تنظيم نطاقات الزيارات بالمواقع؛ لما لذلك من دور فى حماية التنوع البيولوجى بالحد من الضغوط البشرية على المنطقة لضمان استدامتها.
 
وشددت وزيرة البيئة خلال الجولة على الالتزام بالخرائط البحرية المنشورة بكافة السقالات البحرية بشرم الشيخ لضمان سلامة الحياة البحرية و توفير رحلة سياحية بحرية بيئية فريدة ومميزة للسائحين تساهم فى الحفاظ على البيئة مع الاستمتاع  بالطبيعة كأحد مقومات السياحة البيئية المستدامة.
 
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البيئة

تغير المناخ

الموائل البحرية

الموارد الطبيعية

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