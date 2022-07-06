العربية: بوريس جونسون سيتحدث هاتفيا إلى ملكة بريطانيا هذا المساء

كتب أحمد عرفة

ذكرت قناة العربية، فى خبر عاجل لها منذ قليل، أن رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون سيتحدث هاتفيا إلى ملكة بريطانيا هذا المساء.

وفى وقت سابق، بعث رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، رسالة إلى الرئيسة الاسكتلندية، نيكولا ستورجون، أخبرها فيها بأن "الوقت الحالى ليس مناسبا لمعالجة قضية الاستفتاء على الاستقلال".

وقال: "لقد ألقيت نظرة فاحصة على الحجج التي قدمتها لنقل السلطة من البرلمان البريطاني إلى البرلمان الأسكتلندي لإجراء استفتاء آخر على الاستقلال، ولكن لا يمكن قبوله نظرا لأن بلادنا تواجه تحديات غير مسبوقة في الداخل والخارج".