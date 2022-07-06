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جونسون لرئيسة اسكتلندا: الوقت ليس مناسبا لإجراء استفتاء آخر على الاستقلال

الأربعاء، 06 يوليه 2022 08:22 م
جونسون لرئيسة اسكتلندا: الوقت ليس مناسبا لإجراء استفتاء آخر على الاستقلال بوريس جونسون
كتب محمد جمال

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بعث رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، رسالة إلى الرئيسة الاسكتلندية، نيكولا ستورجون، أخبرها فيها بأن "الوقت الحالى ليس مناسبا لمعالجة قضية الاستفتاء على الاستقلال".

وقال: "لقد ألقيت نظرة فاحصة على الحجج التي قدمتها لنقل السلطة من البرلمان البريطاني إلى البرلمان الأسكتلندي لإجراء استفتاء آخر على الاستقلال".

وأضاف: "نظرا لأن بلادنا تواجه تحديات غير مسبوقة في الداخل والخارج، لا يمكنني قبول أن الوقت قد حان الآن على السؤال الذي قدمه شعب اسكتلندا في عام 2014".

من جهتها، ردت ستورجون على ذلك، وقالت "الديمقراطية الأسكتلندية لن تكون رهينة لرئيس الوزراء هذا أو أي رئيس وزراء آخر".

وأعلنت في وقت سابق، عن نيتها "إجراء استفتاء استقلال آخر في عام 2023، لكن جونسون صرح أنه "لن يسمح بإجراء استفتاء ثان، لأن شعب اسكتلندا قد أعرب بالفعل عن إرادته في عام 2014".

وصوت 44.7% لصالح الاستقلال مقابل 55.3% ضده، وسيتطلب الاستفتاء الأسكتلندي موافقة السلطات المركزية.


جونسون

بريطانيا

اسكتلندا

استقلال اسكتلندا



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