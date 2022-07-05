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أخبار 24 ساعة.. التموين: ضخ أكثر من 160 طن لحوم يوميا من خلال 130 منفذا

الثلاثاء، 05 يوليه 2022 12:04 ص
أخبار 24 ساعة.. التموين: ضخ أكثر من 160 طن لحوم يوميا من خلال 130 منفذا وزارة التموين
كتب: محمد الأحمدى

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها

متحدث الصحة: حوالى 6 ملايين مواطن حصلوا على الجرعة التعزيزية ضد كورونا

الصحة: الوضع الوبائى لفيروس "كورونا" فى مصر غير مقلق

"التموين": ضخ أكثر من 160 طن لحوم يوميا من خلال 130 منفذا

بدء التشغيل الفعلى للقطار الكهربائى الخفيف LRT.. التفاصيل
 
وزير التموين: ضخ 160 طن لحوم يوميا بمنافذ المجمعات الاستهلاكية
 
الصحة: متحورات أوميكرون الفرعية سريعة الانتشار ولا تؤدى لإصابات شديدة
 
الصحة تكشف 3 وصايا هامة للمواطنين للوقاية من كورونا
 
الصحة: استقرار معدل وفيات كورونا والحجز بالمستشفيات عند أدنى معدلاتها
 
الصحة تستقبل 29 مليونا و865 ألف زيارة لمبادرة "متابعة وعلاج الأمراض المزمنة"
 

 


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