أخبار 24 ساعة.. التموين: ضخ أكثر من 160 طن لحوم يوميا من خلال 130 منفذا

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها
متحدث الصحة: حوالى 6 ملايين مواطن حصلوا على الجرعة التعزيزية ضد كورونا
الصحة: الوضع الوبائى لفيروس "كورونا" فى مصر غير مقلق
"التموين": ضخ أكثر من 160 طن لحوم يوميا من خلال 130 منفذا
بدء التشغيل الفعلى للقطار الكهربائى الخفيف LRT.. التفاصيل
وزير التموين: ضخ 160 طن لحوم يوميا بمنافذ المجمعات الاستهلاكية
الصحة: متحورات أوميكرون الفرعية سريعة الانتشار ولا تؤدى لإصابات شديدة
الصحة تكشف 3 وصايا هامة للمواطنين للوقاية من كورونا
الصحة: استقرار معدل وفيات كورونا والحجز بالمستشفيات عند أدنى معدلاتها
الصحة تستقبل 29 مليونا و865 ألف زيارة لمبادرة "متابعة وعلاج الأمراض المزمنة"
التموين: إنشاء 39 شادرا لطرح الخراف الحية للأضاحى بسعر 90 جنيها للكيلو قائم
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