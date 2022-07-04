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الصحة: الوضع الوبائى لفيروس "كورونا" فى مصر غير مقلق

الإثنين، 04 يوليه 2022 09:42 م
الصحة: الوضع الوبائى لفيروس "كورونا" فى مصر غير مقلق حسام عبد الغفار
كتب محمود رضا الزاملى

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قال حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، إن الوضع الوبائى لفيروس "كورونا" بمصر غير مقلق، ونناشد المواطنين بالحرص واتخاذ الإجراءات الاحترازية لأن كورونا لم تنتهى بشكل نهائى، لافتا إلى أن التراخى من جانب المواطنين، وعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وارتداء الكمامات، وخاصة أثناء الاجتماعات، وفى الأماكن المغلقة وقليلة التهوية، والسبب الثالث تناقص المناعة المكتسبة من التطعيم أو العدوى السابقة بسبب مرور أكثر من 6 شهور على أحدهما. 

 

وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" على قناة المحور، استقرار معدلات الوفيات والحجز فى المستشفيات بسبب الإصابة بفيروس كورونا عند أدنى معدلاتها منذ بداية الجائحة.

 

وأشار، إلى ضرورة الحرص على التطعيم بلقاح كورونا لمن لم يتم تطعيمهم، والحصول على الجرعة المعززة لأصحاب الأمراض المزمنة أو نقص المناعة أو كبار السن ومضى عليهم 3 أشهر من أول لقاح أو إصابة بكورونا، بالإضافة إلى الحصول على جرعة معززة لكل من مضى علية أكثر من 6 أشهر من أخر لقاح أو إصابة. 

 


الصحة

فيروس كورونا

لقاح كورونا

مصر

أخبار مصر



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