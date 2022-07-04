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"التموين": ضخ أكثر من 160 طن لحوم يوميا من خلال 130 منفذا

الإثنين، 04 يوليه 2022 08:56 م
"التموين": ضخ أكثر من 160 طن لحوم يوميا من خلال 130 منفذا وزارة التموين
كتب أحمد عرفة

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قال عبد المنعم خليل رئيس جهاز التجارة الداخلية بوزارة التموين، إن الوزارة تضخ كميات كبيرة من اللحوم خلال عيد الأضحى المبارك، حيث تبدأ من 85 جنيها وحتى 135 جنيها.
 
وأضاف رئيس جهاز التجارة الداخلية بوزارة التموين، خلال حواره مع برنامج الحياة اليوم، المذاع على قناة الحياة ،أن هناك 130 منفذا على مستوى الجمهورية، يتم من خلالهم ضخ أكثر من 160 طنا من اللحوم يوميا منها لحوم طازجة سودانية تذبح في مصر ولحوم برازيلية بـ 85 جنيها ولحوم ضانى بـ 135 جنيها.
 
وتابع رئيس جهاز التجارة الداخلية بوزارة التموين: زيادة في سعر اللحوم عن العام الماضى ما بين 10 إلى 20 جنيها، موضحا الأمن الغذائى في مصر آمن، ونستودر 97 % من الزيوت ولدينا احتياطي استراتيجى من الزيوت يصل إلى 6 شهور ونصف.

عبد المنعم خليل

التموين

اللحوم

عيد الاضحى

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