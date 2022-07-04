اليوم السابع
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الإثنين، 04 يوليه 2022 05:40 م
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التموين: إنشاء 39 ‏شادرا لطرح الخراف الحية للأضاحى بسعر 90 جنيها للكيلو قائم

الإثنين، 04 يوليه 2022 04:26 م
التموين: إنشاء 39 ‏شادرا لطرح الخراف الحية للأضاحى بسعر 90 جنيها للكيلو قائم شادر لطرح الخراف الحية
كتب ــ مدحت وهبة

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أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة ‏الداخلية إنشاء 39 ‏شادراً بمحافظات الجمهورية لطرح الخراف الحية للأضاحى بسعر 90 جنيها بالنسبة للكيلو القائم، ‏وأن الخراف يتم الكشف الطبي البيطري عليها، ‏ومتابعتها لحظة بلحظة طبياً، بالإضافة إلى مطابقتها للأضحية من ‏حيث السلامة الجسدية والطبية أيضاً، وأن أوزان الخراف الحية يتفاوت ما بين الـ 40 ‏كيلو والـ 70 كيلو .
 
وقال أحمد كمال المتحدث الرسمي للوزارة معاون ‏الوزير، إن تلك الشوادر تفتح أبوابها أمام ‏المواطنين من الآن حتى ثالث أيام العيد لتوفير احتياجات المواطنين.

التموين

الخراف الحية بالتموين

اسعار الخراف الحية للاضاحىً



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