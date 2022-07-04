التموين: إنشاء 39 ‏شادرا لطرح الخراف الحية للأضاحى بسعر 90 جنيها للكيلو قائم

كتب ــ مدحت وهبة

أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة ‏الداخلية إنشاء 39 ‏شادراً بمحافظات الجمهورية لطرح الخراف الحية للأضاحى بسعر 90 جنيها بالنسبة للكيلو القائم، ‏وأن الخراف يتم الكشف الطبي البيطري عليها، ‏ومتابعتها لحظة بلحظة طبياً، بالإضافة إلى مطابقتها للأضحية من ‏حيث السلامة الجسدية والطبية أيضاً، وأن أوزان الخراف الحية يتفاوت ما بين الـ 40 ‏كيلو والـ 70 كيلو .

وقال أحمد كمال المتحدث الرسمي للوزارة معاون ‏الوزير، إن تلك الشوادر تفتح أبوابها أمام ‏المواطنين من الآن حتى ثالث أيام العيد لتوفير احتياجات المواطنين.