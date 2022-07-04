الصحة تكشف 3 وصايا هامة للمواطنين للوقاية من كورونا

كتب ـ وليد عبد السلام

كشف الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان عن 3 وصايا هامة للمواطنين للوقاية من كورونا خلال الفترة الحالية .

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان أن الوصايا تتضمن:

1- الحرص علي التطعيم بلقاح كورونا لمن لم يتم تطعيمهم.

2- الحصول على الجرعة المعززة لأصحاب الأمراض المزمنة أو نقص المناعة أو كبار السن ومضى عليهم 3 أشهر من أول لقاح أو اصابة بكورونا.

3- الحصول على جرعة معززة لكل من مضى عليه أكثر من 6 شهور من آخر لقاح أو إصابة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.