الصحة: استقرار معدل وفيات كورونا والحجز بالمستشفيات عند أدنى معدلاتها

كتب وليد عبد السلام

أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، استقرار معدلات الوفيات والحجز فى المستشفيات بسبب الإصابة بفيروس كورونا عند أدنى معدلاتها منذ بداية الجائحة.

وأشار الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إلى ضرورة الحرص على التطعيم بلقاح كورونا لمن لم يتم تطعيمهم، والحصول على الجرعة المعززة لأصحاب الأمراض المزمنة أو نقص المناعة أو كبار السن ومضى عليهم 3 أشهر من أول لقاح أو إصابة بكورونا، بالاضافة إلى الحصول على جرعة معززة لكل من مضى علية أكثر من 6 شهور من أخر لقاح أو اصابة .

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.