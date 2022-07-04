أخبار × 24 ساعة.. ارتفاع معدلات الإصابة بكورونا بنسبة 6.9% الأسبوع الوبائى الماضى

كتب محمود راغب

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها

بسنت حميدة بعد حصد ذهبية 200 متر عدو: زوجى ضحى من أجلى ويستحق التكريم

الرئيس السيسي: أطلقنا الحوار الوطنى لكن مع استثناء فصيل واحد فقط

الصحة: ارتفاع معدلات الإصابة بكورونا بنسبة 6.9 % الأسبوع الوبائى الماضى

مركز الأزهر للفتوى يوضح حكم دفع صك الهدى مقدما للشركات قبل السفر للحج

الرئيس السيسى:"أهتم بالإنسان المصرى واعتبره العمود الرئيسى لاستقرار الدولة"

القومية للأنفاق: زمن التقاطر فى القطار الكهربائى الخفيف دقيقتين ونصف ومجهز لذوى الهمم

الأوقاف: فتح مصليات السيدات فى المساجد لصلاة عيد الأضحى

الرئيس السيسي يفتتح محطة عدلى منصور المركزية ويستقل القطار الكهربائى.. صور

محافظ القاهرة يتفقد مهرجان الفواخير الثانى بمصر القديمة .. صور

وزيرة البيئة تشارك بأول تشاور حول المبادرة العالمية للمخلفات 50 بحلول 2050

وزير الزراعة يبحث مع "الفاو" استعدادات مصر لاستضافة ورئاسة قمة المناخ COP27

شيخ الأزهر يقرر صرف 1000 جنيه للعاملين بالعملية التعليمية لمحاصرتهم الغش

هيئة الرعاية الصحية: إجراء 4 عمليات باستخدام القسطرة المرشدة متناهية الصغر