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الصحة: ارتفاع معدلات الإصابة بكورونا بنسبة 6.9 % الأسبوع الوبائى الماضى

الأحد، 03 يوليه 2022 09:26 م
الصحة: ارتفاع معدلات الإصابة بكورونا بنسبة 6.9 % الأسبوع الوبائى الماضى فيروس كورونا
كتب وليد عبد السلام

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قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، إن الوزارة رصدت ارتفاعا في معدلات الاصابة بكورونا بنسبة 6.9 % في الأسبوع الوبائى الماضى مع استقرار معدلات الوفيات والحجز بالمستشفيات.
 
وطالب، المواطنين بالتطعيم بشكل سريع والحصول علي الجرعات المعززة مع الاستمرار في تطبيق الاجراءات الاحترازية من الوباء.
 
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.
 
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الوباء

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