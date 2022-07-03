الرئيس السيسي يفتتح محطة عدلى منصور المركزية ويستقل القطار الكهربائى.. صور

كتب محمد الجالى

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسى، صباح اليوم الأحد، محطة عدلي منصور المركزية، أضخم محطة تبادلية في الشرق الأوسط، والقطار الكهربائي (السلام ـ العاشر من رمضان ـ العاصمة الإدارية) ، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة والسفراء ورجال الإعلام .

واستمع الرئيس السيسى، إلى شرح تفصيلى لوزير النقل المهندس كامل الوزير حول محطة عدلي منصور المركزية التي تمتد على مساحة 15 فدان وتعد أضخم محطة تبادلية في الشرق الأوسط لنقل الركاب عبر مترو الأنفاق والسكة الحديد والقطار الكهربائى والأتوبيس الترددي والسوبر جيت .

وعقب ذلك تفقد الرئيس السيسى عربات القطار الكهربائى " قطار تالجو الأسبانى " واستمع إلى شرح عن عربات القطار وما تحتويه من إمكانيات تتضمن (واي فاي) وشاشات عرض على ظهر المقاعد لعرض مواد ترفيهية، وشاشة عامة، ويشمل كل مقعد منضدة لتناول الطعام، ومقاعد عائلية، وتشمل كل عربة 7 كاميرات" .

كما استعرض الرئيس السيسي تفاصيل تشغيل القطار الكهربائى، والذى يخضع لأحدث النظم التكنولوجية وتنطلق المرحلة الأولى منه بين منطقة السلام وحتى مدينة الثقافة والفنون بالعاصمة الإدارية الجديدة، كما استمع الرئيس إلى شرح حول محطة حافلات سوبر جيت بعدلي منصور، واستقل السيسي القطار الكهربائي الخفيف انطلاقا من محطة عدلي منصور وحتى محطة بدر التبادلية إيذانا ببدء تشغيله، رافقه رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل.

كما تفقد الرئيس السيسى أيضا محطة بدر الخاصة واستمع إلى شرح مفصل حول البنية الإنشائية للمحطة التي تتكون من أربعة مداخل مجهزة بالأسانسيرات والسلم الكهربائي، كما تضم غرفة تحكم مركزية.

وأطلق الرئيس السيسى إشارة بدء التشغيل التجريبى للمرحلة " الثالثة أ " من مترو الأنفاق بين محطتى العتبة والكيت كات.



الرئيس السيسى يشهد افتتاح مجمع محطات عدلى منصور



الرئيس السيسى يشهد افتتاح مجمع محطات عدلى منصور



الرئيس السيسى يشهد افتتاح مجمع محطات عدلى منصور



الرئيس السيسى يشهد افتتاح مجمع محطات عدلى منصور



الرئيس السيسى يشهد افتتاح مجمع محطات عدلى منصور



الرئيس السيسى يشهد افتتاح مجمع محطات عدلى منصور



الرئيس السيسى يشهد افتتاح مجمع محطات عدلى منصور



الرئيس السيسى يشهد افتتاح مجمع محطات عدلى منصور



الرئيس السيسى يشهد افتتاح مجمع محطات عدلى منصور



الرئيس السيسى يشهد افتتاح مجمع محطات عدلى منصور



الرئيس السيسى يشهد افتتاح مجمع محطات عدلى منصور (11)



الرئيس السيسى يشهد افتتاح مجمع محطات عدلى منصور (12)



الرئيس السيسى يشهد افتتاح مجمع محطات عدلى منصور (13)



الرئيس السيسى يشهد افتتاح مجمع محطات عدلى منصور (14)



الرئيس السيسى يشهد افتتاح مجمع محطات عدلى منصور (15)



الرئيس السيسى يشهد افتتاح مجمع محطات عدلى منصور (16)



الرئيس السيسى يشهد افتتاح مجمع محطات عدلى منصور (17)



الرئيس السيسى يشهد افتتاح مجمع محطات عدلى منصور (18)



الرئيس السيسى يشهد افتتاح مجمع محطات عدلى منصور (19)



الرئيس السيسى يشهد افتتاح مجمع محطات عدلى منصور (20)