وزير الزراعة يبحث مع "الفاو" استعدادات مصر لاستضافة ورئاسة قمة المناخ COP27

استقبل السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، وفد من منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) برئاسة الدكتور عبدالحكيم الواعر، المدير العام المساعد للمنظمة والممثل الإقليمى للشرق الأدنى وشمال أفريقيا، والسيد نصر الدين حاج، الأمين ممثل المنظمة بمصر، بحضور السفير أيمن ثروت ممثلا عن وزارة الخارجية.

وبحث القصير، خلال الاجتماع، التحضير لمؤتمر الأطراف للأمم المتحدة لتغير المناخ COP27 والذى تستضيفه مصر فى نوفمبر 2022 بمدينة شرم الشيخ.

وأكد وزير الزراعة على أن تأثيرات تغير المناخ على الزراعة تؤثر بشكل متزايد على الأمن الغذائى للناس وسبل معيشتهم، مما يؤكد الحاجة الملحة إلى تكثيف التكيف وتعظيم الفوائد المشتركة للتخفيف.

واستعرض القصير مع وفد منظمة الفاو أولويات الحكومة المصرية ومجالات دعم العمل المناخى وبلورة مبادرة مصرية يتم اطلاقها بمؤتمر المناخ تهدف إلى التوسع فى تنفيذ إجراءات مواجهة آثار التغيرات المناخية من خلال الحصول على تمويلات لدعم مشروعات التكييف المناخى مثل مشروعات زيادة كفاءة استخدام المياه والتوسع فى استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة وخاصة الطاقة الشمسية فى الأنشطة الزراعية مثل الرى وخلافه، بالإضافة إلى مشروعات زيادة كفاءة قطاع الإنتاج الحيوانى وتنمية الغابات والمراعي.