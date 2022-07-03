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بسنت حميدة بعد حصد ذهبية 200 متر عدو: زوجى ضحى من أجلى ويستحق التكريم

الأحد، 03 يوليه 2022 10:43 م
بسنت حميدة بعد حصد ذهبية 200 متر عدو: زوجى ضحى من أجلى ويستحق التكريم بسنت حميدة
كتب محمود رضا الزاملى

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قال بسنت حميدة بعد حصد ذهبية 200 متر فى دورة البحر المتوسط: "زوجى ضحى من أجلى ويستحق التكريم فهو رجل شالنى فوق رأسه وسندنى لحد ما وصلت لكل اللى أنا فيه، ويستحق أنى أبوس أيده وأحطه فوق راسى، مشيرة إلى أنها تزوجته منذ 3 سنوات لكن نعرف بعض من فترة أكبر". 

 

وأضافت خلال مداخلة هاتفيه ببرنامج "التاسعة" على القناة الأولى بالتلفزيون المصرى: "الخطوة القادمة لى هى الاستعداد لأولمبياد فرنسا، زوجى مبسوط بنجاحى أكثر منى، لأنه كان رياضى لكن حدثت له إصابة فى القدم، والبعثة كلها وصلت الجزائر بطائرة خاصة وهناك اهتمام كبير فى الدولة بالبعثة المصرية". 

 

وأشارت إلى أن الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، هنئنا بالفوز، وهناك اهتمام بالدولة والاعلام بالألعاب الفردية، اللى عرف الناس بهذا الإنجاز، ومن المحتمل أن اصل القاهرة غدا أو يوم الثلاثاء. 

 


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