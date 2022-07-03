القومية للأنفاق: زمن التقاطر فى القطار الكهربائى الخفيف دقيقتين ونصف ومجهز لذوى الهمم

كتب محمود رضا الزاملى

قال اللواء عصام والى رئيس الهيئة القومية للانفاق محطة عدلى منصور المركزية، أن محطة عدلى منصور المركزية، ليست للقطار الكهربائى الخفيف فقط بل يشمل 7 وسائل مواصلات أخرى، وتبدأ من السلام العاشر إلى العاصمة الإدارية وتشمل العبور والمستقبل والشروق وبدر والعاصمة الإدارية تقريبا بطول 70 كيلو، وزمن التقاطر دقيقتين ونصف والمحطات مجهزة لذوى الهمم.

وأضاف رئيس الهيئة القومية للأنفاق خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حضرة المواطن والمذاع عبر قناة " الحدث اليوم"، " القطار الكهربائى الخفيف أحد وسائل النقل الذكى التى يتم إدخالها للمرة الأولى فى مصر"، موضحًا أنه مصمم خصيصا لخدمة التجمعات فى شرق القاهرة والتوسعات العمرانية.

وتابع رئيس الهيئة القومية، أن القطار يخدم مناطق العبور والمستقبل والشروق ويصل إلى مدينة بدر والقطار يتكامل مع منظومة النقل الذكي، التى تخططها الدولة للقاهرة الكبرى والمجتمعات العمرانية حولها، وربطها بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، محطة عدلى منصور المركزية، أضخم محطة تبادلية فى الشرق الأوسط، والقطار الكهربائى (السلام ـ العاشر من رمضان ـ العاصمة الإدارية).

ورافق الرئيس - خلال الافتتاح - رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى المصرى وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.