أخبار 24 ساعة.. نتيجة الثانوية العامة 2022.. الحرمان للمتورطين فى الغش

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها.
أخبار 24 ساعة.. نتيجة الثانوية العامة 2022.. الحرمان للمتورطين فى الغشالأحد، 31 يوليه 2022 12:00 ص
نتيجة الثانوية العامة
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الموضوعات المتعلقة
أخبار × 24 ساعة.. «الصحة» تطلق عيادة متنقلة بحديقة الأزهر لتقديم خدمات دعم صحة المرأة بالمجانالسبت، 30 يوليه 2022 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. زيادة دعم بطاقات التموين للأكثر احتياجا بتوجيهات الرئيس السيسيالجمعة، 29 يوليه 2022 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. الصحة: احتمال انتشار جدرى القرود بالشرق الأوسط غير متوقعالخميس، 28 يوليه 2022 12:00 ص
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة