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أخبار 24 ساعة.. نتيجة الثانوية العامة 2022.. الحرمان للمتورطين فى الغش

الأحد، 31 يوليه 2022 12:00 ص
أخبار 24 ساعة.. نتيجة الثانوية العامة 2022.. الحرمان للمتورطين فى الغش نتيجة الثانوية العامة
إعداد سيد الخلفاوى

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها. 
 
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