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نتيجة الثانوية العامة 2022.. توقيع عقوبة الحرمان على المتورطين فى غش

السبت، 30 يوليه 2022 08:15 م
نتيجة الثانوية العامة 2022.. توقيع عقوبة الحرمان على المتورطين فى غش ثانوية عامة - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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ينتظر الجميع من طلاب الثانوية العامة وأسرهم، إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022، فيما تعمل الكنترولات على الانتهاء من مراحل تجهيزها سواء التصحيح أو المراجعة أو الجميع.
 
وقالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم، إنه تم توقيع مذكرات الشئون القانونية الخاصة بعقوبة حرمان الطلاب الذين تورطوا فى الغش أو تصوير أسئلة من الامتحانات، إضافة إلى حجب نتائجهم بعد أدانتهم.
 
وحصل "اليوم السابع" على حق إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022، حيث ينشر " موقع اليوم السابع" النتيجة بعد اعتمادها رسميا من الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.
 
ويقدم اليوم السابع لطلاب الثانوية العامة خطوات الاستعلام على نتيجة الامتحانات.
 
- الدخول على موقع اليوم السابع برقم الجلوس.
 
- الاستعلام يتم عقب اعتماد النتيجة رسمياً.
 
- يدخل الطالب رقم جلوسه ستظهر له تفاصيل النتيجة.
 
- تظهر النتيجة متضمنة درجات كل مادة.
 
- حالة الطالب ناجح أم راسب أم سيدخل امتحانات الدور الثاني.
 
- يظهر للطالب المجموع الحاصل عليه بالدرجات وليست بالنسبة المئوية.
 
- المجموع الكلى لدرجات طلاب الثانوية العامة هو 410 درجات.
 
قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم: أعلنا بكل وضوح أن إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 في الأسبوع الأول من أغسطس ولا يوجد مبرر للاجتهادات والإشاعات وتكرار الجدل، كل من يدعي معرفة المواعيد فهو مروج للإشاعات ولا توجد له أى مصداقية.
 

نتيجة الثانوية العامة

نتيجة الثانوية العامة 2022

نتيجة الثانويه العامه 2022

اوائل الثانويه العامه 2022

أوائل الثانوية العامة 2022

نتيجة الثانوية العامة اليوم السابع

نتيجة الثانوية العامة على اليوم السابع

رابط الحصول على نتيجة الثانوية العامة

نتيجه الثانوية العامة 2022 برقم الجلوس

لينك نتيجة الثانوية العامة 2022

لينك نتيجه الثانويه العامه 2022

الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس

الثانوية العامة

تسجيل دخول بوابة الثانوية العامة

الثانويه العامه

ثانوية عامة 2022

نتيجة ثانوية عامة 2022

نتيجه الصف الثالث الثانوي العام 2022

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تنسيق الثانوية العامة

مكتب التنسيق

رابط نتيجه الثانويه العامه 2022

نتيجة الثانوية العامة 2022 برقم الجلوس

نتيجة الثانوية العامة 2022 اليوم السابع

نتيجة الثانويه العامه اليوم السابع

نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2022

تنسيق الجامعات 2022



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