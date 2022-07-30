اليوم السابع
Ads
السبت، 30 يوليه 2022 02:58 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

التضامن: انخفاض نسبة التعاطى لسائقى الحافلات المدرسية لـ 0.8%

السبت، 30 يوليه 2022 02:29 م
التضامن: انخفاض نسبة التعاطى لسائقى الحافلات المدرسية لـ 0.8% الكشف المبكر عن تعاطى المواد المخدرة بين سائقى حافلات المدارس
كتب ـ مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تلقت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج  الإدمان والتعاطي تقريرا عن نتائج لجنة الكشف المبكر عن تعاطى المواد المخدرة بين سائقي الحافلات المدرسية، على مدار العام الدراسي 2021 / 2022، حيث تم الكشف على 14220 سائقا، وتبين تعاطى 114 سائقا للمواد المخدرة "حشيش، ترامادول، مورفين، تعاطى متعدد"، مؤكدة أن من ثبت تعاطيه للمواد المخدرة تم إحالتهم إلى النيابة العامة بتهمة القيادة تحت تأثير المخدر.
 
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعى، أنه سيتم تكثيف حملات  الكشف المبكر عن تعاطى المواد المخدرة بين سائقي حافلات المدارس طوال  فترة الدراسة من خلال مجموعات عمل مشتركة من الصندوق والإدارة العامة للمرور والإدارة العامة لمكافحة المخدرات والأمانة العامة للصحة النفسية والإدارة المركزية للأمن بوزارة التربية والتعليم، وذلك لإجراء التحاليل الطبية للسائقين داخل مقر المدارس، ومن يثبت تعاطيه للمخدرات، يتم إحالته للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .
 
من جانبه، أوضح الدكتور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي - مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، أنه يتم تكثيف الحملات الكشف على سائقي الحافلات المدرسية خلال فترة الدراسة، ويتم تنفيذ الحملات بشكل مفاجئ  وانخفضت نسبة التعاطي بين سائقي الحافلات المدرسية لـ  0.8% بعدما كانت 12% عام 2015 ، وتستهدف الحملات الكشف على سائقي الحافلات المدرسية بالعديد من المحافظات، كما يتم أيضا التوسع في الحملات لاستهداف الكشف أيضا على سائقي حافلات نقل طلاب الجامعات والمعاهد العليا الخاصة وكذلك سائقي الحافلات الذين ينقلون طلاب المدارس الحكومية مع تكثيف حملات الكشف عن المخدرات على سائقي المدارس الخاصة بالمحافظات المختلفة، خاصة المحافظات التي يوجد بها مدارس خاصة ولديها أتوبيسات لنقل الطلاب، لافتا إلى أنه يتم إخطار وزارة التربية والتعليم بنتائج العينات التوكيدية لاتخاذ إجراءات الفصل لمن يثبت تعاطيه للمخدرات مع تحرير محاضر وإحالتها إلى النيابة بتهمة القيادة تحت تأثير المخدر.
‏ 
وأشار "عثمان"، إلى أن الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان " 16023 " يتلقى  أيضا الشكاوى من أولياء أمور الطلاب والأسر حول اشتباههم في تعاطي سائقي أتوبيسات المدارس، ويتم نزول حملات مفاجئة للكشف على السائقين، ومن يثبت تعاطيه للمواد المخدرة يتم فصله من المدرسة وأيضا تحرير محضر وإحالته للنيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .
 
ويأتي ذلك أيضا مع تكثيف حملات الكشف عن تعاطى المخدرات بين العاملين " موظفين ، وعمال ،وسائقين " بالمؤسسات والهيئات والمديريات التابعة للوزارات والمصالح الحكومية في المحافظات المختلفة وفصل الموظف متعاطي المواد المخدرة، مع توفير كافة الخدمات العلاجية مجانا وفى سرية من خلال الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان "16023" لمن يتقدم طواعية للعلاج من الإدمان، حيث يحق للموظف التقدم للعلاج طواعية دون أي مسائلة قانونية حتى بعد تطبيق قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات ،طالما انه تقدم قبل نزول حملات الكشف مقر عمله وخضوعه للتحليل، أما في حالة اكتشاف تعاطيه للمواد المخدرة وهو يباشر عمله يتم فصله .

وزيرة التضامن

سائقي الحافلات المدرسية

صندوق مكافحة الإدمان

تعاطى سائقى المدارس للمخدرات

تعاطى السائقين المخدرات

تعاطى سائقى المدارس للمواد المخدرة



الموضوعات المتعلقة

صندوق مكافحة وعلاج الإدمان: نسبة التعاطى فى مصر انخفضت إلى 5.9%

الإثنين، 04 يوليه 2022 11:59 م

حياة كريمة.. توعية 437 ألف مواطن بفعاليات صندوق مكافحة وعلاج الإدمان فى زفتى

الإثنين، 20 يونيو 2022 08:38 ص

صندوق مكافحة وعلاج الإدمان يعلن عن 112 وظيفة شاغرة.. تعرف عليها

السبت، 04 يونيو 2022 11:13 ص

ما علاقة تعاطى المخدرات بالعنف؟.. صندوق مكافحة وعلاج الإدمان يجيب بالفيديو

السبت، 26 مارس 2022 04:00 ص

صندوق مكافحة وعلاج الإدمان: تنفيذ 167 ألف زيارة منزلية خلال الفترة الماضية

الثلاثاء، 01 فبراير 2022 11:10 م

بعد تطبيق قانون فصل الموظفين المتعاطين المخدرات.. صندوق مكافحة وعلاج الإدمان يجدد الدعوة للتواصل وطلب العلاج.. ويوجه رسالة للموظف المتعاطى: حافظ على رزقك وأكل عيشك.. وعقوبة إنهاء العمل تطبق فى هذه الحالة

الخميس، 16 ديسمبر 2021 11:00 ص


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة