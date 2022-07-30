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أبناؤنا فى الخارج يبدأون امتحان الدور الثانى للدبلومات الفنية باللغة العربية

السبت، 30 يوليه 2022 09:52 ص
أبناؤنا فى الخارج يبدأون امتحان الدور الثانى للدبلومات الفنية باللغة العربية وزارة التربية والتعليم
كتب ـ محمود طه حسين

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بدأ صباح اليوم السبت الطلاب المصريون فى الخارج"، أبناؤنا فى الخارج"، أداء امتحانات الدور الثانى للدبلومات الفنية بمادة اللغة العربية.
 
أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن امتحانات الدور الثانى وتحديد المستوى لأبنائنا فى الخارج بدأت اليوم السبت 30 يوليو الجارى، موضحة أنه الفئات المسموح لها بالتقدم لامتحانات الدور الثاني لأبنائنا في الخارج للعام الدراسي 2021 / 2022 هي:
 
الطلاب الذين أدوا امتحانات الدور الأول بمصر 2021 / 2022 والمتقدمين للدور الثاني على نظام أبنائنا في الخارج.
 
الطلاب الذين أدوا امتحانات أبنائنا في الخارج بالدور الأول 2021 / 2022 ولهم دور ثان، ولم يتمكنوا من أداء  كل الامتحانات لأى سبب تقنى أو فنى.
 
- طلاب الصف الثالث الإعدادى بمدارس المسار المصرى الذين أدوا امتحانات الدور الأول 2021 / 2022 ولهم دور ثان.
 
- التقديم إلكترونيا لامتحانات تحديد المستوى من خلال المنصة الإلكترونية.
 
- تسليم أصل شهادة الميلاد وأصل الشهادة الدولية إلى الإدارة العامة للامتحانات بالبريد أو اليد.
 
- دفع الرسوم من خلال الدفع الإلكترونى على منصة أبنائنا فى الخارج وقدرها 150 دولارا.

التربية والتعليم

أبناؤنا فى الخارج

رسوم امتحانات أبناؤنا فى الخارج

اخبار مصر

امتحانات الدور الثاني لابناؤنا فى الخارج



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