الغرف التجارية: الدولة تهتم بصناعة الدواجن لاستمرار تحقيق الاكتفاء الذاتى

إبراهيم حسان

قال الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، إن الدولة تهتم بصناعة الدواجن في مصر بشكل كبير، لاستمرار تحقيق الاكتفاء الذاتي، ويتم التحرك حال وجود أي خليل لمعالجة الأمور.

أضاف السيد، في مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc" مع الإعلامية إنجي القاضي، عبر قناة dmc، أن انخفاض أسعار الأعلاف كان يجب أن يواكبه انخفاض في أسعار البيض، وكذلك أسعار الدواجن، لذلك كانت هناك حملات في الأيام الأخيرة لمواجهة ارتفاعات أسعار البيض، بالامتناع عن شراءه.

وتابع عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، أن طن العلف وصل في الفترة السابقة إلى 11600 جنيها، ثم انخفض إلى 10650 جنيها، ولكن شهد ارتفاعات أخرى في خلال الـ72 ساعة الماضية ليصل سعر الطن إلى 12 ألف جنيه، دون معرفة أسباب ذلك رغم وجود وفرة بالمنتج.

وأكمل رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، أن الضرب بيد من حديد والعبث بمقدرات الشعب المصري، يردع مواجهة ارتفاع أسعار البيض في الأسواق.