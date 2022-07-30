إطلاق المرحلة الأولى للتنسيق خلال 72 ساعة من إعلان نتيجة الثانوية العامة.. فيديو

استضاف تليفزيون "اليوم السابع" السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والمشرف على أعمال مكتب التنسيق ، الذى تحدث عن تفاصيل استعدادات وجاهزية مكتب التنسيق لاستقبال طلاب الثانوية العامة بموسم تنسيق الجامعات 2022، وتفاصيل قواعد القبول بالجامعات لطلاب الثانوية العامة والشهادات المعادلة العربية والأجنبية وطلاب الثانوية الأزهرية.





وأكد السيد عطا لـ "تليفزيون اليوم السابع"، أنه بمجرد إعلان وزارة التربية والتعليم نتيجة الثانوية العامة نحصل على النتيجة فى مكتب التنسيق ويتم عمل شرائح للمجموع ووضع الحدود الدنيا للمرحلة الأولى لجميع الشعب العلمية والأدبية وفقا لمجموع الثانوية العامة والطاقة الاستيعابية للكليات والجامعات.

وأضاف رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والمشرف على أعمال مكتب التنسيق، أنه بعد حوالى 72 ساعة من إعلان النتيجة تبدأ المرحلة الأولى للتنسيق وتستغرق المرحلة 5 أيام يستطيع الطالب خلالها تعديل رغباته ويتم ترشيح الطالب وفقا لآخر تعديل للرغبات على موقع التنسيق، وبعد التسجيل يتم حفظ الرغبات للطالب وبعدها يبدأ عملية ترشيح الطالب للكلية وفقا للمجموع الحاصل عليه.