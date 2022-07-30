اليوم السابع
Ads
السبت، 30 يوليه 2022 07:46 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

مجلس أمناء الحوار الوطنى يثمن قرارات الرئيس السيسي بالعفو عن بعض المحكوم عليهم

السبت، 30 يوليه 2022 07:23 م
مجلس أمناء الحوار الوطنى يثمن قرارات الرئيس السيسي بالعفو عن بعض المحكوم عليهم مجلس أمناء الحوار الوطنى
كتب محمد السيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عقد مجلس أمناء الحوار الوطني، اليوم السبت ، ثالث جلساته، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب؛ لمناقشة واستعراض البنود والموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.

وفي بداية الجلسة، ثمّن المنسق العام وأعضاء المجلس قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو الرئاسي عن باقي العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم، كما تطلعوا إلى مواصلة النظر في اصدار مزيد من قرارات العفو خلال المرحلة القادمة.

كما استعرض مجلس الأمناء ما توصل إليه في ختام جلسته الثانية من تحديد قضايا المحور السياسي؛ والتي تضمنت إنشاء 3 لجان فرعية وهي: مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي والأحزاب السياسية، والمحليات، وحقوق الإنسان والحريات العامة.

وتم خلال جلسة اليوم مناقشة قضايا المحور المجتمعي، وذلك وفقًا لترتيب المقترحات الوارد إلى الأمانة الفنية، حيث طرحت اللجنة الداخلية المُشكلة من أعضاء المجلس لهذا الغرض أهم القضايا التي توصلت إليها بعد مناقشات على مدار الأيام الماضية.

وشهدت الجلسة، مناقشات موسعة حول تصنيف أولويات العمل في المحور المجتمعي؛ نظرًا للتداخل الكبير بين طبيعة القضايا المجتمعية والقضايا الاقتصادية وانعكاس كل منها على الاخر، حيث انتهى المجلس إلى التوافق على خمس قضايا رئيسية في المحور المجتمعي هي: التعليم، والصحة، والقضية السكانية، وقضايا الأسرة والتماسك المجتمعي، والثقافة والهوية الوطنية، وقد تم إنشاء خمس لجان فرعية لكل منها.

وقرر مجلس الأمناء أنه مستمر في الانعقاد على أن يعود لاستكمال نظر جدول الأعمال يوم الأربعاء القادم الموافق 3 أغسطس الساعة 12 ظهرًا بمقر الأكاديمية وذلك لمناقشة وتحديد قضايا المحور الاقتصادي نظرًا لأهميته وما يحتاجه إلى مناقشات موسعة.

 


الحوار الوطني

مجلس أمناء الحوار الوطنى

اخبار مصر

الاكاديمية الوطنية

الأمانة الفنية للحوار الوطنى

اخر الاخبار



الموضوعات المتعلقة

اليوم السابع: الحوار الوطنى مساحات مشتركة على طريق الجمهورية الجديدة

السبت، 30 يوليه 2022 07:00 م

انتهاء فعاليات الجلسة الثالثة لمجلس أمناء الحوار الوطنى

السبت، 30 يوليه 2022 06:43 م

التجمع: نتوقع أن تلقى مخرجات الحوار الوطنى عناية شديدة من الرئيس السيسي

السبت، 30 يوليه 2022 06:21 م

حزب العدل مشيدا بقرارات العفو الأخيرة: تسهم فى تهيئة الأجواء للحوار الوطنى

السبت، 30 يوليه 2022 05:46 م

فعاليات تجهيز الجلسة الثالثة لمجلس أمناء الحوار الوطني.. فيديو

السبت، 30 يوليه 2022 04:09 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة