الرئيسية أخبار عاجلة أخبار 24 ساعة.. تخصيص 4 أرقام تليفونية لسهولة التواصل مع البعثة الطبية المصرية للحج الأحد، 03 يوليه 2022 12:00 ص وزارة الصحة - أرشيفية إعداد سيد الخلفاوى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها: توجيهات رئاسية بتشكيل لجنة خبراء واستشاريين لنظر شكاوى وملاحظات الطرق التضامن: 122 مليار جنيه مساعدات للأسر الأكثر احتياجا خلال 8 سنوات الرعاية الصحية: قدمنا 850 ألف خدمة طبية بمجمع الإسماعيلية لمنتفعى التأمين الصحى 8 سنوات من الإنجازات فى قطاع الطرق والكبارى.. اعرف التفاصيل "إنفوجراف" الرعاية الصحية: قدمنا 850 ألف خدمة طبية بمجمع الإسماعيلية لمنتفعى التأمين الصحى الصحة: تخصيص 4 أرقام تليفونية لسهولة التواصل مع البعثة الطبية المصرية للحج جهاز تنمية البحيرات: تكريك 120 مليون متر وإزالة تعديات بحيرة المنزلة بالكامل طلاب الثانوية العامة "المكفوفون" يؤدون امتحان الجغرافيا "ورقة أولى" الأرصاد: ارتفاع فى نسب الرطوبة على كافة الأنحاء بسبب منخفض الهند الموسمى مركز الأزهر للفتوى يوضح 4 عيوب بالأضحية تمنع ذبحها.. تعرف عليها بوابه الوظائف الحكوميه.. رابط التقديم لوظائف مسابقة 30 ألف معلم ارتفاع الرطوبة وزيادة الحرارة المحسوسة.. تفاصيل حالة الطقس حتى الخميس المقبل غدا طقس حار بالقاهرة شديد الحرارة جنوبا والعظمى بالعاصمة 35 درجة وأسوان 40 أهم الأسئلة المتوقعة فى الكيمياء.. مراجعة شاملة وتدريب على امتحان الثانوية لازم تشوفها قبل دخول اللجنة.. مراجعة ليلة الامتحان فى الجغرافيا للثانوية "فيديو" محافظ الجيزة: مواقف سرفيس وساحات انتظار أسفل محور الفريق كمال عامر "فيديو" التموين: توجيهات الرئيس بتوفير مخزون السلع مكنت الدولة من تجاوز أزمة كورونا المحطات النووية تحتفل بالمعينين الجدد وأداء قسم الولاء.. صور الأوقاف تعلن افتتاح 15 مسجدًا الجمعة المقبلة غلق 4 محطات بالخط الثالث للمترو لمدة 6 ساعات غدا.. اعرف السبب محافظ القاهرة يسلم 24 عقد حق انتفاع لحرفيى الفواخير بعد تقنين أوضاعهم الحكومة أخبار مصر اليوم السابع بلس طقس الغد الطقس اليوم في مصر الأرصاد الجوية الطقس في المحافظات غلق محطات المترو المترو خليك واعى التعليم المصروفات الدراسية وزارة التربية والتعليم الموضوعات المتعلقة أخبار × 24 ساعة.. التضامن: تقديم كافة التسهيلات لحجاج الجمعيات الأهلية والجميع بخير السبت، 02 يوليه 2022 12:00 ص أخبار × 24 ساعة.. ضياء رشوان: كل المصريين مدعوون للمشاركة فى الحوار الوطنى الجمعة، 01 يوليه 2022 12:15 ص أخبار × 24 ساعة.. الإفتاء: الجمعة 8 يوليو وقفة عرفات وعيد الأضحى السبت 9 يوليو الخميس، 30 يونيو 2022 12:00 ص أخبار × 24 ساعة.. القوى العاملة: معدلات البطالة تتراجع بفضل المشروعات القومية الأربعاء، 29 يونيو 2022 12:01 ص مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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