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ارتفاع الرطوبة وزيادة الحرارة المحسوسة.. تفاصيل حالة الطقس حتى الخميس المقبل

السبت، 02 يوليه 2022 12:37 م
ارتفاع الرطوبة وزيادة الحرارة المحسوسة.. تفاصيل حالة الطقس حتى الخميس المقبل طقس حار - أرشيفية
كتب ــ محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن  حالة الطقس المتوقعة من اليوم السبت حتى الخميس المقبل، حيث تشهد البلاد   طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل ليلا على كافة الأنحاء.
 
وينشر "اليوم السابع" تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة وأهم الظواهر الجوية، كما يلى : 
 
- ارتفاع في نسب الرطوبة تدريجيا نظراً لامتداد منخفض الهند الموسمى على معظم الأنحاء. 
 
-  ارتفاع نسبة الرطوبة نهاراً يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من ( 2 : 3 ) درجات مئوية .
 
- التعرض المباشر لأشعة الشمس يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة.
 
-  تنشط الرياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة مما يقلل من الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليـلا.

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