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بوابه الوظائف الحكوميه.. رابط التقديم لوظائف مسابقة 30 ألف معلم

السبت، 02 يوليه 2022 12:00 م
بوابه الوظائف الحكوميه.. رابط التقديم لوظائف مسابقة 30 ألف معلم بوابة الوظائف الحكومية
كتب ـ محمود طه حسين

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أتاح الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة التقديم لوظيفة معلم رياض أطفال ومعلم فصل بمسابقة 30 ألف مدرس عبر بوابه الوظائف الحكوميه على الرابط التالى:
 
https://jobs.caoa.gov.eg/Jobs/SearchJobs.aspx?JobsState=yslH+mtfAIkVUTjYys4eiQ==
 
 
 
أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن التقديم فى مسابقة تعيين 30 ألف معلم، يلزم التقديم فقط في المحافظة الكائن بها محل إقامة المتقدم وفقًا للثابت ببطاقة الرقم القومي، ولن تقبل الطلبات في حالة التقديم في محافظة أخرى.
 
 وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى المؤهلات المتاح لهم التقديم فى مسابقة تعيين 30 ألف معلم على النحو التالى:
 
 
"أولا" بالنسبة للمتقدمين لشغل وظيفة معلم مساعد لمرحلة رياض الأطفال:
 
ـ أن يكون المتقدم خريج كلية تربية رياض أطفال، أو كلية تربية طفولة مبكرة، أو قسمي رياض الأطفال.
 
ـ خريجو الطفولة مبكرة بكليات التربية أو التربية النوعية.
 
ـ الحاصل على دبلوم مهني من إحدى كليات تربية رياض أطفال أو كليات تربية طفولة مبكرة بعد الدرجة الجامعية الأولى.
 
ـ مراعاة ألا يقل التقدير العام للمتقدم عن جيد.
 
ثانيا: المؤهلات المتاح لها التقدم لوظيفة معلم فصل:
 
ـ أن يكون المتقدم خريج أحد الأقسام التالية بكلية التربية أو التربية النوعية "تعليم أساسي / إبتدائي / معلم فصل.
 
ـ ألا يقل التقدير العام للمتقدم عن جيد.
 
 
وردا على سؤال البعض حول إمكانية التقدم للحاصلين على مؤهلات أخرى مثل الآداب والدراسات الإسلامية وحاصلين على مؤهل تربوى وغيرها من الكليات مثل التربية العامة، أكدت وزارة التربية والتعليم أنه لا يحق لهم التقدم فى المرحلة الأولى من المسابقة وإنما يتاح لهم التقدم فى باقى المراحل حيث تستهدف المسابقة تعيين إجمالى 150 ألف معلم لسد العجز فى المدارس.

بوابه الوظائف الحكوميه

التربية والتعليم

مسابقة تعيين 30 ألف معلم

رابط التقديم على مسابقة 30 ألف معلم

التقديم فى مسابقة المعلمين

شروط التقدم فى مسابقة تعيين 30 الف معلم

المؤهلات المطلوبة للتقديم فى مسابقة 30 الف معلم



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