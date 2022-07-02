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المحطات النووية تحتفل بالمعينين الجدد وأداء قسم الولاء.. صور

السبت، 02 يوليه 2022 03:40 م
المحطات النووية تحتفل بالمعينين الجدد وأداء قسم الولاء.. صور المحطات النووية تحتفل بالمعينين الجدد
كتبت ــ رحمة رمضان

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استقبلت هيئة المحطات النووية، برئاسة الدكتور أمجد الوكيل، ظهر اليوم السبت، العاملين الجدد الذين تم تعيينهم بعد إجراء كافة الاختبارات لهم، وحرص الموظفون الجدد على أداء قسم الولاء للوطن وهيئة المحطات النووية.

وقال الدكتور أمجد الوكيل، إن جميع المعينين الجدد خضعوا  للاختبارات الخاصة بالمتقدمين للوظائف التى تم نشرها على الموقع الرسمى للهيئة فى مختلف المجالات والتخصصات، كاشفا أنه سيتم العمل وفقا لحاجة العمل سواء بالقاهرة أو بمحطة الضبعة النووية لتوليد الكهرباء.

وأضاف الوكيل فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن جميع الاختبارات تمت إلكترونيا لمنع المجاملات والوساطة واختيار أفضل النماذج الشابة للعمل بأكبر مشروع قومى بمصر.

وأضاف الوكيل، أنه تم تعيين عدد كبير من العمال المصريين بمشروع المحطة النووية بالضبعة حتى نهاية المشروع، كاشفا أنه سيتم تعيين عدد كبير من العمالة المصرية من جميع التخصصات بالمرحلة الأولى التى تشمل تشغيل أول مفاعل نووى لتوليد الكهرباء بقدرة 1200 ميجا وات.

 
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الكهرباء

المحطات النووية

الضبعة

وظائف الضبعة



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