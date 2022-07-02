الرعاية الصحية: قدمنا 850 ألف خدمة طبية بمجمع الإسماعيلية لمنتفعى التأمين الصحى

تفقد الدكتور أحمد السبكى، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، مجمع الإسماعيلية الطبى، التابع للهيئة بمحافظة الإسماعيلية، ثالث محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد، والتى انطلقت بها المنظومة فى 16 فبراير من العام الماضي.

وتفقد رئيس هيئة الرعاية الصحية، الأقسام المختلفة بالمجمع، ومنها، الطوارئ، العيادات الخارجية، القسم الداخلى، الرعايات المركزة، العمليات، قسم القلب ووحدة القسطرة القلبية، الخدمات الفندقية، القاعة الكبرى للاجتماعات والمؤتمرات والتدريبات العلمية، كما اطمئن على الخدمات والرعاية الصحية المقدمة للمرضى بالمجمع، وانتظام الفرق الطبية والإدارية والفنية وغيرهم من العاملين، بالإضافة إلى مراجعة توافر كافة المستلزمات الطبية والوقائية والأدوية والمخزون الاستراتيجى لهما، بما يضمن تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى وجودتها العالمية.

وأشار، إلى تقديم أكثر من 850 ألف خدمة طبية وعلاجية لمنتفعى التأمين الصحى الشامل بمجمع الإسماعيلية الطبى حتى الآن، منها 208,998 ألف خدمة طوارئ، و11,345 ألف خدمة رعايات مركزة ورعايات أطفال، و178,326 ألف خدمة بالعيادات الخارجية، و15000 عمليات وجراحات، و4000 خدمة طبية بالحضانات، إضافة إلى 400 ألف خدمة فحوصات معملية وأشعة بالمجمع.

وأثنى الدكتور أحمد السبكى، خلال الجولة، على استمرارية تحسن مستوى جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى بمجمع الإسماعيلية الطبى، موجهًا الشكر لكافة القائمين على تقديم الخدمة الطبية بالمجمع على ما يبذلونه من جهد لخدمة وعلاج المرضى، ومشددًا على استمرارية توفير أعلى مستوى من الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة للمنتفعين بالتأمين الصحى الشامل من أبناء الإسماعيلية وإقليم القناة.

وقرر الدكتور أحمد السبكى، تغيير مسمى وحدة طب أسرة "أبو بلح" التابعة للهيئة بالإسماعيلية إلى وحدة طب أسرة "الشهيد الممرض محمد رفعت"، والذى وافته المنية نتيجة وفاة طبيعية أثناء تأدية عمله بتمريض غرف العمليات الكبرى بالمجمع الطبى بالإسماعيلية.

وعلى هامش الجولة الميدانية اليوم، التقى الدكتور أحمد السبكى، رئيس هيئة الرعاية الصحية، بعدد من ممثلى وسائل الإعلام المختلفة المقرؤة والمسموعة والمرئية والإلكترونية بمحافظة الإسماعيلية، للاستماع لكافة الآراء والأفكار التى يطرحونها بشأن استمرارية تطوير الخدمات والرعاية الصحية المقدمة للمواطنين، واستعراض كافة الجهود التى تبذلها الدولة بشأنها، وجهودها نحو دفع العمل بمنظومة التأمين الصحى الشامل، وهو اللقاء الذى يأتى أيضًا فى إطار حرص الهيئة على التواصل مع وسائل الإعلام المختلفة.

ووجه السبكى، بضرورة دراسة وتنفيذ الأفكار والمقترحات التى تم عرضها وتبادل الرؤى حولها اليوم، بما يسهم فى استمرارية رفع كفاءة وتحسين مستوى جودة الخدمات والرعاية الصحية المقدمة للمنتفعين تحت مظلة التأمين الصحى الشامل بالإسماعيلية، مؤكدًا الدور المهم الذى يضطلع به الإعلام، والأفكار التى يطرحها ممثلى الوسائل الإعلامية المختلفة، وهو ما تضعه الهيئة نُصب أعينها، مشيرًا إلى أن الإعلام له دورًا كبيرًا فى نقل الصورة الصحيحة للرأى العام والإنجازات التى تقوم بها الدولة، لضمان أفضل خدمة ورعاية صحية للمواطن المصري.

وأكد السبكى، أن التأمين الصحى الشامل أكبر مشروع قومى للإصلاح الصحى فى مصر، والذى تتبناه الدولة تحقيقًا لأهداف التنمية الصحية المستدامة لرؤية مصر 2030، وذلك بالتزامن مع إطلاق الجمهورية الجديدة، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، مشيرًا إلى أن تطبيق المنظومة بالإسماعيلية وما تشهده من إنجازات على أرض الواقع، يؤكد نجاحها فى توفير الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة على أعلى مستوى من معايير الجودة للمواطنين.

رافق الدكتور أحمد السبكى، خلال جولته بمجمع الإسماعيلية الطبى، اليوم، الدكتور أحمد البرعى، مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية، والدكتور مؤمن القرقارى، نائب مدير الفرع، والدكتور قطب السيد، مدير المجمع الطبى بالإسماعيلية.