التضامن: 122 مليار جنيه مساعدات للأسر الأكثر احتياجا خلال 8 سنوات

محمود رضا الزاملى

قالت ميرفت صابرين مساعد وزيرة التضامن لبرامج الحماية الاجتماعية، إن جهود الدولة فى دعم برامج الحماية الاجتماعية تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسى للتخفيف على المواطن رغم الأزمة الاقتصادية العالمية.

وأضافت خلال حوارها ببرنامج الحياة اليوم، على قناة الحياة، إن برامج الحماية الاجتماعية كان سلاح الحكومة للتخفيف عن الاسر الأكثر احتياجا تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسى، لافتة إلى أن حجم المساعدات خلال الـ 8 سنوات الماضية بلغت 122 مليار جنيه مصرى، وتوفير قاعدة بيانات لتكافل وكرامه وتم ميكنة الدفع والمساعدة عن طريق كارت ميزة.

ولفتت مساعد وزيرة التضامن لبرامج الحماية الاجتماعية، إن الدولة المصرية بدأت فى إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية منذ 2014، منها محاربة الجهل والفقر الصحى والفقر السكنى، والفقر التعليمى ولا يمكن حرمان طالب من التعليم بسبب الأوضاع الاقتصادية للأسرة.

وأشارت مساعد وزيرة التضامن لبرامج الحماية الاجتماعية، إلى أن وزارة التضامن تسدد 105 ألف طالب المصروفات لعدم قدرتهم على سداد المصروفات، وبرنامج تكافل وكرامة مدعوم ماديا من خزينة الدولة لذلك تم وضع تحت مظلته تدريب الشباب تحت مبادرة "فرصة" ونتحدث فيه مع الشباب لتعليمهم حرف، ونتحدث مع الشباب ونقول لهم أن المساعدات لن تنقطع لمدة 6 أشهر إلى سنة لحين امتهان العمل الذى له مزايا أكبر من تكافل وكرامة كى تكون تحت مظلة التأمينات الاجتماعية.

وأكدت أن فترة كورونا سلطت الضوء على العمالة غير المنتظمة، وتقدم على موقع وزارة القوى العاملة حوالى 7 ملايين عامل، مضيفة أن الوزارة تحاول تأسيس منظومة للمساعدات للعمالة غير المنتظمة ومنهم الصيادين وعمال التوصيل والعمالة المنزلية والعمال فى مجال الزراعة.