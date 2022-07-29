اليوم السابع
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حصاد الوزارات.. "الأوقاف" تفتتح 16 مسجدًا فى المحافظات اليوم

الجمعة، 29 يوليه 2022 05:30 م
حصاد الوزارات.. "الأوقاف" تفتتح 16 مسجدًا فى المحافظات اليوم وزارة الأوقاف
كتب ـ محمد الأحمدى

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حصاد الوزارات

التنميه المحليه

الاوقاف

الصحه النفسيه

بدل المراه

خطبه الجمعه

التعليم العالى



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