حصاد الوزارات.. "الأوقاف" تفتتح 16 مسجدًا فى المحافظات اليوم

شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:
التنمية المحلية: 283 قطعة أرض بالمحافظات لإقامة أسواق لمواجهة الغلاء
"الأوقاف" تفتتح 16 مسجدًا فى المحافظات اليوم
الصحة: المجلس القومى للصحة النفسية يستجيب لـ100% من بلاغات منظومة الشكاوى
الأوقاف تقرر رفع بدل المقرأة النموذجية لـ400 جنيه شهريا بدلا من 160 جنيها
الأوقاف تنشر نص خطبة الجمعة المقبلة بعنوان "دروس من الهجرة النبوية"
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