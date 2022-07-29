اليوم السابع
Ads
الجمعة، 29 يوليه 2022 02:34 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

وزير التعليم العالى يهنئ القيادة السياسية بالعام الهجرى الجديد

الجمعة، 29 يوليه 2022 01:33 م
وزير التعليم العالى يهنئ القيادة السياسية بالعام الهجرى الجديد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى
كتب ـ محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قدم الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وجميع منتسبى المجتمع الأكاديمي والعاملين بمنظومة التعليم العالى التهنئة إلى القيادة السياسية بمناسبة حلول العام الهجرى الجديد، داعيا الله أن يكون عام خير وأمن وسلام على شعب مصر العظيم.
 
كما قدم الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى التهنئة إلى قيادات الوزارة والمراكز البحثية ورؤساء الجامعات وكافة أعضاء منظومة التعليم العالى والطلاب بالتهنئة بمناسبة حلول العام الهجرى الجديد.
 

واحتفلت وزارة الأوقاف بالعام الهجري الجديد 1444هــ من رحاب مسجد السيدة نفيسة (رضي الله عنها) بمدينة القاهرة مساء أمس الخميس، وألقى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، كلمة بهذه المناسبة، هنأ فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة العام الهجري الجديد، سائلًا الله (عز وجل) أن يعينه ويوفقه ويسدد خطاه لما فيه صالح العباد والبلاد، والشعب المصري العظيم والأمتين العربية والإسلامية والإنسانية جمعاء بهذه المناسبة، مؤكدًا أن الهجرة لها أهمية بالغة في تاريخ الإسلام، فقد شكلت الهجرة النبوية خطًا فاصلًا بين عهدين العهد المكي والمدني، مؤكدًا أن هناك تناغمًا بين الجانب الديني والوطني والإنساني في الهجرة النبوة المشرفة .

وبدأ وزير الأوقاف حديثه بقول سبحانه: "إِلَّا تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ"، وقد جاء التعبير بالفعل الماضي الذي يفيد تحقق الوقوع مقرونًا بـ(قد) التي تؤكد الوقوع أيضًا، يقول سبحانه: "فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ" وكأن الله سبحانه يقول إنه قد نصره نصرًا محققًا في الماضي والحاضر والمستقبل، ثم جاء التعبير ب (إذ) وهي ظرف لما مضى من الزمان، وكأنه سبحانه يُذكِّرنا ويقول اذكروا إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين فنصره الله ، فأعظم أنواع النصر هو الذي ينصرك الله فيه بدفع العدو عنك دون قتال أو خسائر مادية أو بشرية، ونصر الله سبحانه يكون بأسباب عديدة .

 

 

 


خالد عبد الغفار

النعيم العالى

العام الهجرى الجديد

اخبار مصر

رأس السنة الهجرية



الموضوعات المتعلقة

أخبار مصر.. الرئيس السيسي يهنئ المصريين والأمة العربية بالعام الهجرى الجديد

الجمعة، 29 يوليه 2022 01:00 م

الرئيس السيسى يهنئ الشعب المصرى والأمة العربية بمناسبة العام الهجرى الجديد

الجمعة، 29 يوليه 2022 12:09 م

الأوقاف تنظم 27 فعالية تثقيفية بالبرنامج الصيفى للطفل بمناسبة العام الهجرى

الجمعة، 29 يوليه 2022 11:12 ص

الأوبرا تحتفل بالعام الهجرى الجديد فى القاهرة والإسكندرية

الجمعة، 29 يوليه 2022 06:00 ص

"أوقاف أسوان" تحتفل بالعام الهجرى الجديد داخل مسجد الحاج حسن.. صور

الجمعة، 29 يوليه 2022 01:29 ص


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة