"الأوقاف" تفتتح 16 مسجدًا فى المحافظات اليوم

تفتتح وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة، 16 مسجدًا، منها 14 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، ومسجدان صيانة وتطويرًا، ليصل إجمالى ما تم افتتاحه من 1/7/2022م حتى تاريخه 65 مسجدًا، منها 54 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و11 مسجدًا صيانة وتطويرًا.
وأوضحت وزارة الأوقاف المساجد المقرر افتتاحها على النحو التالي:
أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف الدقهلية
1.الروضة – ميت غمر
مديرية أوقاف الفيوم
2.الرحمة – عزبة مفتاح – قلمشاة – إطسا شرق
مديرية أوقاف البحيرة
3.أبو حمزه الكبير – العلامية – مركز الدلنجات
4.سيدى ذومال – مدينة الدلنجات
5.الرحمن – عزبة الرضوان – المسين – مركز الدلنجات
6.براده – كوم أشو – مركز كفر الدوار
7.شريدح – مركز المحمودية
8.سنبادة الكبير – قرية سنبادة – مركز المحمودية
مديرية أوقاف سوهاج
9.عمرو بن العاص – نجع الضبع – جهينة الشرقية
مديرية أوقاف بنى سويف
10.الرحمن الجهمى – القضابى – الفنت - الفشن
11.الإيمان – قاى – مركز إهناسيا
مديرية أوقاف أسيوط
12.السلام – حى السلام – مدينة ديروط
مديرية أوقاف الجيزة
13.مالك الملك – بهرمس – منشأة القناطر
14.الرحمن مندوة – قرية بهرمس – منشأة القناطر
ثانيًا: مساجد الصيانة والتطوير:
مديرية أوقاف الوادى الجديد
1. أبو بكر الصديق - موط - الداخلة
مديرية أوقاف الدقهلية
2.الدسوقى – برهمتوش- مركز السنبلاوين
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