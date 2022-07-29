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"الأوقاف" تفتتح 16 مسجدًا فى المحافظات اليوم

الجمعة، 29 يوليه 2022 09:00 ص
"الأوقاف" تفتتح 16 مسجدًا فى المحافظات اليوم مسجد جديد - أرشيفية
كتب ـ على عبد الرحمن

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تفتتح وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة، 16 مسجدًا، منها 14 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، ومسجدان صيانة وتطويرًا، ليصل إجمالى ما تم افتتاحه من 1/7/2022م حتى تاريخه 65 مسجدًا، منها 54 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و11 مسجدًا صيانة وتطويرًا.
 وأوضحت وزارة الأوقاف المساجد المقرر افتتاحها على النحو التالي:
 
أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف الدقهلية
 1.الروضة – ميت غمر 
مديرية أوقاف الفيوم
 2.الرحمة – عزبة مفتاح – قلمشاة – إطسا شرق
مديرية أوقاف البحيرة
3.أبو حمزه الكبير – العلامية – مركز الدلنجات
4.سيدى ذومال – مدينة الدلنجات
5.الرحمن – عزبة الرضوان – المسين – مركز الدلنجات 
6.براده – كوم أشو – مركز كفر الدوار
7.شريدح – مركز المحمودية
8.سنبادة الكبير – قرية سنبادة – مركز المحمودية
 مديرية أوقاف سوهاج
 9.عمرو بن العاص – نجع الضبع – جهينة الشرقية
 مديرية أوقاف بنى سويف
 10.الرحمن الجهمى – القضابى – الفنت - الفشن
11.الإيمان – قاى – مركز إهناسيا
 مديرية أوقاف أسيوط
 12.السلام – حى السلام – مدينة ديروط
 مديرية أوقاف الجيزة
 13.مالك الملك – بهرمس – منشأة القناطر
14.الرحمن مندوة – قرية بهرمس – منشأة القناطر
ثانيًا: مساجد الصيانة والتطوير:
 مديرية أوقاف الوادى الجديد
 1. أبو بكر الصديق - موط - الداخلة
 مديرية أوقاف الدقهلية
2.الدسوقى – برهمتوش- مركز السنبلاوين 
 
 
 

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