حصاد الوزارات.. التموين: 100 جنيه زيادة ببطاقة التموين للأسرة الواحدة الأكثر احتياجا

شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:

الصحة: تطعيم 10.6 مليون مواطن ضد فيروس كورونا ضمن حملة «طرق الأبواب»