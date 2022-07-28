حصاد الوزارات.. التموين: 100 جنيه زيادة ببطاقة التموين للأسرة الواحدة الأكثر احتياجا

شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:
الصحة: تطعيم 10.6 مليون مواطن ضد فيروس كورونا ضمن حملة «طرق الأبواب»
النقل: ندرس إنشاء أسوار على مسار خطوط السكة الحديد لحمايتها من السرقة
تنسيق الجامعات 2022.. السيد عطا: لا تغيير فى قواعد القبول عن العام الماضى
التموين: 100 جنيه زيادة في دعم بطاقة التموين للأسرة الواحدة الأكثر احتياجا
التعليم: مد التقدم لمدارس التكنولوجيا التطبيقية حتى 5 أغسطس المقبل
وزير الزراعة: تحصين مليون و83 ألف و856 رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية
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