اليوم السابع
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الخميس، 28 يوليه 2022 05:00 م
أكرم القصاص
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حصاد الوزارات.. التموين: 100 جنيه زيادة ببطاقة التموين للأسرة الواحدة الأكثر احتياجا

الخميس، 28 يوليه 2022 05:00 م
حصاد الوزارات.. التموين: 100 جنيه زيادة ببطاقة التموين للأسرة الواحدة الأكثر احتياجا وزارة الصحة والسكان - أرشيفية

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