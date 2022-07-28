اليوم السابع
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"القوى العاملة": تحصيل 422 ألف جنيه مستحقات مصرى بجدة

الخميس، 28 يوليه 2022 02:04 م
"القوى العاملة": تحصيل 422 ألف جنيه مستحقات مصرى بجدة محمد سعفان وزير القوى العاملة
كتبت آية دعبس

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أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة، بالقنصلية العامة المصرية بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، في حل شكوى المواطن محمود أبو الفتوح على مصطفى ضد أحد البنوك، يحصل على مستحقاته البالغة 11 ألف ريال سعودي، أي ما يوازي 54 ألف جنيه مصري تقريبًا.
 
وقالت وزارة القوي العاملة: "الوزير كلف المكتب بمتابعة شكوى المواطن محمود أبو الفتوح على مصطفى والذى يتضرر من عدم تنفيذ حكم قضائي له ضد البنك من 26 يوليو 2021 دون تنفيذه، وقام الملحق العمالي وليد عبد الرازق رئيس مكتب التمثيل العمالي بجدة بالتواصل والتعاون مع البنك العربي الوطني بشأن تسوية شكوى المواطن المذكور، ونجح المكتب في الحصول علي مستحقات الشاكي وتم ارسال مبلغ 78 ألفا و240 ريالا أي ما يوازي 422 ألفا و496 جنيها مصريا تقريبا، وتم إرسال كشف الحساب البنكى للشاكي فى مصر وتم التحويل من خلال رساله البنك بما يعادل المبلغ بالدولار الأمريكى".
 
وقدم المواطن صاحب الشكوى الشكر لوزارة القوى العاملة ممثلة في مكتب التمثيل العمالي بالقنصلية المصرية بجدة على المتابعة والتواصل المستمر مع البنك المشكو في حقه حتى الحصول على كامل مستحقاته.

القوى العاملة

التمثيل العمالى بجدة

القنصلية المصرية بجدة

المصريين العاملين بالسعودية



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