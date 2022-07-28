اليوم السابع
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النقل: ندرس إنشاء أسوار على مسار خطوط السكة الحديد لحمايتها من السرقة

الخميس، 28 يوليه 2022 03:07 م
النقل: ندرس إنشاء أسوار على مسار خطوط السكة الحديد لحمايتها من السرقة وزارة النقل
كتب سيد الخلفاوى

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أكد المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن الوزارة بصدد إنشاء أسوار على خطوط السكة الحديد لحمايتها، مشيرا إلى أن واقعة سرقة صناديق إشارات السكة الحديد فى المسافة بين طنطا وبركة السبع، وبعدها بـ5 أيام سرقة صناديق إشارات السكة الحديد على خط "بنها - الزقازيق- بور سعيد".

 

وأضاف وزير النقل، فى تصريحات له، أن السكة الحديد تعمل على تنفيذ خطة لحماية الصناديق، منها دفن الصناديق لحمايتها من السرقة، مشيرا إلى أنه من المستحيل وضع أمن على الصناديق لأن ذلك يحتاج إلى 10 آلاف جندى بطول خطوط السكة الحديد.

 

وأشار الوزير، إلى أن مرتكبى وقائع السرقة سينالون أشد عقوبة لعدم تكرار السرقات، لخطورة ذلك على الأمن القومى وتعطيل حركة مسير القطارات.


السكة الحديد

سرقة اشارات السكة الحديد

قطارات السكة



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