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التعليم: مد التقدم لمدارس التكنولوجيا التطبيقية حتى 5 أغسطس المقبل

الخميس، 28 يوليه 2022 01:32 م
التعليم: مد التقدم لمدارس التكنولوجيا التطبيقية حتى 5 أغسطس المقبل مدارس التكنولوجيا التطبيقية
كتب محمود طه حسين

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قالت وزارة التربية والتعليم، إنه بناءً على رغبة العديد من أولياء الأمور في مد إتاحة التقدم لطلاب الشهادة الإعدادية للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية والتعليم المزدوج ومراكز التميز للطلاب ممن ظهرت نتيجة تظلمات الشهادة الإعدادية، قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مد إتاحة التقدم لطلاب الشهادة الإعدادية للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية، والتعليم المزدوج، ومراكز التميز، حتى 5 أغسطس 2022، وتسجيل رغباتهم إلكترونيًا على الموقع الخاص بالتقديم https://dualedu.moe.gov.eg 
 
 
وذلك وفق معايير وشروط الالتحاق بكل مدرسة من مدارس الأنظمة الثلاثة سالفة الذكر، والموضحة على الرابط التالي https://tech.moe.gov.eg/tech/article/importanturls/374 
 
وأشارت الوزارة، إلى فتح مكتب بكل مدرسة من مدارس التكنولوجيا التطبيقية، والتعليم المزدوج، ومراكز التميز؛ لمساعدة الطلاب الراغبين في الالتحاق وتسجيل رغباتهم إلكترونيًا، ذلك بالإضافة إلى إتاحة استمارة للطلاب الذين لا يستطيعون التسجيل إلكترونيًا أو تواجههم أي مشكلة في تسجيل رغباتهم بالالتحاق بأحد مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وذلك من خلال الاستمارة التالية:
 
 
https://docs.google.com/forms/d/1dPQGV4ZSUGL7Y93BDGMcyDvlfflPS_cYtMeQ2aIKRqc/edit?pli=1&pli=1
 

التربية والتعليم

مدارس التكنولوجيا التطبيقية

التقديم لمدارس التكنولوجية التطبيقية

اخبار مصر

مد التقدم لمدارس التكنولوجيا التطبيقية

اليوم السابع بلس



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