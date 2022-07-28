اليوم السابع
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الخميس، 28 يوليه 2022 03:41 م
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‫وزير الزراعة: تحصين مليون و83 ألف و856 رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية

الخميس، 28 يوليه 2022 02:14 م
‫وزير الزراعة: تحصين مليون و83 ألف و856 رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية تحصين الماشية - أرشيفية
كتبت أسماء نصار

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تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة تقريرا من الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، حول إجمالي ما تم تحصينه ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع والتي بدأت 14 يوليو 2022 بجميع محافظات الجمهورية، للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة.
 
أوضح التقرير أنه تم تحصين مليون و83 ألف و856 رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية، بينهم 564 ألف و426 رأس أبقار، و279 ألف و998 رأس جاموس، 206 آلاف و505 رؤوس أغنام، و32 ألف و927 رأس ماعز حتى 27 يوليو الجاري.
 
وتحصين 960 ألف و746 رأس ماشية ضد مرض حمى الوادي المتصدع، بينهم 475 ألف و81 رأس أبقار، 271 ألف و70 رأس جاموس، 181 ألف و354 رأس أغنام، 32 الف و 17 رأس ماعز، 1224 راس جمال حتى 27 يوليو الجاري أيضا.
 
وتناشد الهيئة العامة للخدمات البيطرية المربين التجاوب مع الحملة والحرص على تحصين مواشيهم لحمايتها من الأمراض والأوبئة.

الحمى القلاعية

الوادي المتصدع

الماشية

الزراعة



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