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تنسيق الجامعات 2022.. السيد عطا: لا تغيير فى قواعد القبول عن العام الماضى

الخميس، 28 يوليه 2022 01:25 م
تنسيق الجامعات 2022.. السيد عطا: لا تغيير فى قواعد القبول عن العام الماضى السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى
كتب محمد صبحى

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أكد السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والمشرف على أعمال مكتب التنسيق ، استعدادات وجاهزية مكتب التنسيق لاستقبال طلاب الثانوية العامة بموسم تنسيق الجامعات 2022، مشيرا إلى أن مكتب التنسيق انتهى من كافة الاستعدادات اللوجيستية لاستقبال طلاب الثانوية العامة، وذلك بالمقر الرئيسى بجامعة عين شمس، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، تفقد مكتب التنسيق فى زيارة هامة للوقوف على كافة الاستعدادات من جميع الجوانب والإطلاع على أي مشكلات للعمل على حلها ، حيث أن الوزير يتابع مكتب التنسيق لحظة بلحظة ويتم تقديم تقارير يوميا للإطلاع على تفاصيل مكتب التنسيق.
 
وأكد السيد عطا فى تصريحات لـ" اليوم السابع " أنه لا يوجد تغيير فى قواعد القبول بتنسيق الجامعات وجميع القواعد التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات نفس المعمول بها بالعام الماضى ونطمئن طلاب الثانوية العامة بأنه لا تغيير فى القواعد.

تنسيق الثانوية العامة

موقع التنسيق

تنسيق الجامعات 2022

السيد عطا

مكتب التنسيق

اليوم السابع بلس



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