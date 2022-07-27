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أخبار × 24 ساعة.. "الصحة" تكشف توفير أول مضاد لفيروس كورونا بالصيدليات

الأربعاء، 27 يوليه 2022 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. "الصحة" تكشف توفير أول مضاد لفيروس كورونا بالصيدليات وزارة الصحة والسكان
كتب: محمد الأحمدى

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها. 

متحدث وزارة الصحة: دواء كورونا موجود منذ يناير.. ونوفره فى المستشفيات مجانا
 
الصحة تكشف توفير أول مضاد لفيروس كورونا بالصيدليات بالجمهورية.. تفاصيل
 
التعليم العالى: لأول مرة 10 جامعات تكنولوجية تدخل التنسيق هذا العام
 
التموين: استمرار طرح البيض بالمجمعات.. والكميات مرشحة للزيادة حال زيادة الطلب
 
الصحة: يمكن الحصول على لقاح كورونا بعد مرور 3 أشهر من التعافى
 
التعليم العالى: إعفاء طلاب حلايب وشلاتين بالمعاهد الخاصة من مصروفات الدراسة
 

 


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