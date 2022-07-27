أخبار × 24 ساعة.. "الصحة" تكشف توفير أول مضاد لفيروس كورونا بالصيدليات

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متحدث وزارة الصحة: دواء كورونا موجود منذ يناير.. ونوفره فى المستشفيات مجانا
الصحة تكشف توفير أول مضاد لفيروس كورونا بالصيدليات بالجمهورية.. تفاصيل
التعليم العالى: لأول مرة 10 جامعات تكنولوجية تدخل التنسيق هذا العام
التموين: استمرار طرح البيض بالمجمعات.. والكميات مرشحة للزيادة حال زيادة الطلب
الصحة: يمكن الحصول على لقاح كورونا بعد مرور 3 أشهر من التعافى
التعليم العالى: إعفاء طلاب حلايب وشلاتين بالمعاهد الخاصة من مصروفات الدراسة
إيقاف محقق ثالث بمديرية أوقاف الغربية عن العمل 3 أشهر أو لحين انتهاء التحقيقات
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