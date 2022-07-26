اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 26 يوليه 2022 11:58 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

إيقاف محقق ثالث بمديرية أوقاف الغربية عن العمل 3 أشهر أو لحين انتهاء التحقيقات

الثلاثاء، 26 يوليه 2022 10:18 م
إيقاف محقق ثالث بمديرية أوقاف الغربية عن العمل 3 أشهر أو لحين انتهاء التحقيقات وزارة الأوقاف - صورة أرشيفية
كتب: على عبدالرحمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت وزارة الأوقاف أنه بناء على مذكرة التفتيش العام وعلى قرار وزير الأوقاف أصدرت الإدارة المركزية للموارد البشرية رقم 251 لسنة 2022م وطبقا لنص المادة 63 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016م ولائحته التنفيذية قرارا بإيقاف / ( أ . م ) محقق ثالث بمديرية أوقاف الغربية لمدة 3 أشهر أو لحين انتهاء التحقيقات أيهما أقرب، وذلك فى ضوء ما نسب إليه من مخالفات و خروج على مقتضيات الواجب الوظيفي.

وفى سياق متصل، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بقيام وزارة الأوقاف بالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي بتوزيع لحوم الأضاحي على مدار العام، وقيام وزارة المالية بتوفير الموارد المالية اللازمة في هذا الصدد، والبالغ إجماليها حوالى 11 مليار جنيه.

 

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

 

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "متابعة جهود إجراءات الحماية الاجتماعية لمجابهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية".


وزاره الاوقاف

اخبار وزاره الاوقاف

اوقاف الغربيه

قرارات وزير الاوقاف



الموضوعات المتعلقة

بعد توجيهات الرئيس.. وزير الأوقاف: مشروع صكوك الإطعام مستمر على مدار العام

الثلاثاء، 26 يوليه 2022 09:35 م

وزير الأوقاف يهنئ الرئيس السيسى بالعام الهجرى الجديد

الثلاثاء، 26 يوليه 2022 11:10 ص

وزارة الأوقاف تختتم غدا فعاليات دورة كبار علماء الهند

الأحد، 24 يوليه 2022 10:59 ص

وزير الأوقاف: الابتهال الدينى المنضبط يسهم فى تنمية الحس الروحي والإيمانى

السبت، 23 يوليه 2022 07:51 م

تدريب الأئمة الكازاخيين فى مصر.. تفاصيل لقاء وزير الأوقاف بسفير كازاخستان

السبت، 23 يوليه 2022 03:48 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة