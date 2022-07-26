إيقاف محقق ثالث بمديرية أوقاف الغربية عن العمل 3 أشهر أو لحين انتهاء التحقيقات

كتب: على عبدالرحمن

أعلنت وزارة الأوقاف أنه بناء على مذكرة التفتيش العام وعلى قرار وزير الأوقاف أصدرت الإدارة المركزية للموارد البشرية رقم 251 لسنة 2022م وطبقا لنص المادة 63 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016م ولائحته التنفيذية قرارا بإيقاف / ( أ . م ) محقق ثالث بمديرية أوقاف الغربية لمدة 3 أشهر أو لحين انتهاء التحقيقات أيهما أقرب، وذلك فى ضوء ما نسب إليه من مخالفات و خروج على مقتضيات الواجب الوظيفي.

وفى سياق متصل، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بقيام وزارة الأوقاف بالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي بتوزيع لحوم الأضاحي على مدار العام، وقيام وزارة المالية بتوفير الموارد المالية اللازمة في هذا الصدد، والبالغ إجماليها حوالى 11 مليار جنيه.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "متابعة جهود إجراءات الحماية الاجتماعية لمجابهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية".