أخبار 24 ساعة.. الصحة: لم يظهر فى مصر أى حالات إصابة بجدرى القرود

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تنسيق الجامعات 2022.. تعرف على أماكن أداء اختبارات القدرات بكليات التمريض
متحدث الصحة: لم يظهر فى مصر أى حالات إصابة بجدرى القرود
الصحة: الحميات تتوافر فيها القدرة المعملية لتشخيص أي حالة لجدري القرود
رئيس التنظيم والإدارة: تعيين 150 ألف معلم خلال 5 سنوات.. 30 ألفا كل سنة
وزير التعليم يوضح حقيقة تدريس العلوم والرياضيات باللغات لطلاب الإعدادية
الزراعة: تراجع أسعار البيض بالبورصة ونواصل طرحه فى المنافذ بسعر مخفض
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