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تنسيق الجامعات 2022.. تعرف على أماكن أداء اختبارات القدرات بكليات التمريض

الإثنين، 25 يوليه 2022 11:26 م
تنسيق الجامعات 2022.. تعرف على أماكن أداء اختبارات القدرات بكليات التمريض اختبارات القدرات- ارشيفية
كتب محمد صبحى

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حدد مكتب التنسيق الأماكن التى يؤدى فيها طلاب المحافظات اختبارات القدرات للقبول بالكليات التى يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لذلك.

 

فيما يلى نرصد أماكن أداء اختبارات القدرات بالنسبة لقطاع كليات التمريض:-
 

ويؤدى طلاب محافظة القاهرة، اختبارات القدرات فى كلية التمريض جامعة عين شمس- كلية التمريض جامعة حلوان، وطلاب الجيزة يؤدون الاختبارات فى كلية التمريض جامعة القاهرة

القليوبية [غرب شبرا الخيمة - شبين القناطر - الخانكة - قليوب - القناطر الخيرية - شرق شبرا الخيمة - العبــــور - الخصـــوص] كلية التمريض جامعة عين شمس

القليوبية [بنهــــا – كفر شكر - طوخ – قهـــــا] كلية التمريض جامعة بنها

الإسكندرية كلية التمريض جامعة الاسكندرية

مطروح كلية التمريض جامعة مطروح

البحيرة كلية التمريض جامعة دمنهور

الغربية كلية التمريض جامعة طنطا 

المنوفية كلية التمريض بشبين الكوم

الدقهلية ماعدا مركز ميت غمر كلية التمريض جامعة المنصورة

دمياط كلية التمريض جامعة دمياط

الشرقية و مركز ميت غمر( التابع لمحافظة الدقهلية) كلية التمريض جامعة الزقازيق

الإسماعيلية – السويس- جنوب سيناء كلية التمريض بالإسماعيلية جامعة قناة السويس

بورسعيد - شمال سيناء كلية التمريض جامعة بورسعيد

بنى سويف كلية التمريض جامعة بنى سويف

الفيوم كلية التمريض جامعة الفيوم

المنيا كلية التمريض جامعة المنيا

أٍسيوط - الوادى الجديد كلية التمريض جامعة أسيوط

سوهاج كلية التمريض جامعة سوهاج

قنا – البحر الأحمر - الأقصر كلية التمريض بقنا جامعة جنوب الوادي

أسوان كلية التمريض جامعة أسوان

 


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